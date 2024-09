Wesley Sneijder heeft nog altijd ambities in het trainersvak, zo laat hij maandagavond weten bij het Ziggo Sport-programma Rondo. Desgevraagd zegt hij 'eraan te komen'.

Het gaat aan tafel over de huidige situatie van Sneijders voormalig teamgenoot bij Oranje, Dirk Kuijt. De Feyenoord-publiekslieveling staat met het Belgische Beerschot kansloos onderaan in de Jupiler Pro League en verkeert daar in een crisis.

Als het trainersvak ter sprake komt, wordt Sneijder gevraagd naar zijn mogelijke carrière als oefenmeester. Eerder zei de oud-middenvelder een loopbaan als coach te ambiëren.

Met die gedachte staat Sneijder er nog steeds in, zo blijkt. Marco van Basten en Jan Mulder, eveneens te gast bij Rondo, stellen de vraag. "Ik kom eraan", luidt het antwoord.

"Ik kom eraan", herhaalt Sneijder zichzelf. "Rustig aan. Ik ben net pas veertig, ik heb alle tijd."

Als de recordinternational van het Nederlands elftal gevraagd wordt naar zijn trainerspapieren, blijkt dat Sneijders entree als keuzeheer nog van de grond moet komen. "Nee, de cursus ben ik nog niet echt gestart", zegt hij doelend op de trainersopleiding van de KNVB.

"Dat ligt allemaal in de planning. Dat komt eraan. Maar ik ga écht beginnen, alleen dan op mijn manier", verduidelijkt Sneijder. "Ik heb alleen ook privé nog wat dingen die niet echt mee werken, dus het is allemaal op een laag pitje gekomen. Maar ik kom straks keihard terug."