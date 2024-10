Wesley Sneijder wil andere spits dan Brobbey, Memphis, Weghorst en Zirkzee in het Nederlands elftal

Wesley Sneijder wil Donyell Malen als spits zien in het Nederlands elftal, zo zegt de recordinternational te gast in Rondo op Ziggo Sport. Sneijder is van mening dat er meer opties zijn dan Brian Brobbey, Memphis Depay, Wout Weghorst en Joshua Zirkzee.

De 25-jarige Malen, aanvaller van Borussia Dortmund, speelde tot dusver 38 interlands namens Nederland. Daarin was de rechtspoot goed voor negen doelpunten en zes assists.

Bondscoach Ronald Koeman gebruikt Malen voornamelijk als invaller vanaf de flanken. De pijlsnelle aanvaller laat regelmatig een uitstekende indruk achter tijdens zijn korte invalbeurten.

Sneijder start om die reden een nieuwe discussie op. “Ik vind dat wel een interessant iets. We hebben het nu steeds over Brobbey of Zirkzee in de spits. Waarom komt Malen nooit in beeld? Hij kan dat toch ook met zijn kracht en snelheid?”

“Malen speelt dan vaker in een tweespitsensysteem, maar ik denk dat hij dit ook perfect in kan vullen”, gaat Sneijder verder. “Ik vind dat Malen ook gewoon een kans verdient. Hij krijgt steeds maar tien minuten, dat zijn van die afdankertjes.”

Malen is dit seizoen geen vaste basisspeler bij Borussia Dortmund. De teller staat tot dusver op 281 minuten, verdeeld over 7 optredens. Alleen in de thuiswedstrijd tegen FC Heidenheim (4-2 winst) wist hij een doelpunt te maken.

In Jong Oranje heeft Nederland twee spitsen met potentie lopen. Emanuel Emegha en Noah Ohio presteerden tijdens de ongeslagen EK-kwalificatiecampagne uitstekend. Thijs Dallinga (Bologna) is eveneens een naam die regelmatig valt.