Wesley Sneijder onthult live op tv veelzeggend appje van Henk ten Cate over Lamine Yamal na FC Barcelona - Inter

Lamine Yamal speelde woensdagavond een geweldige wedstrijd tegen Inter. Henk ten Cate vindt dat het zeventienjarige wonderkind van FC Barcelona op dit moment verder is dan Lionel Messi was op zeventienjarige leeftijd.

“Je honderdste wedstrijd spelen op die leeftijd is echt ongekend”, begint Ronald de Boer bij Ziggo Sport. Wesley Sneijder haakt dan in. “Henk (ten Cate, red.) zei net overigens dat Yamal nu verder is dan Messi toen was op die leeftijd.”

“Dat heeft hij me net geappt. En dat moeten we geloven, want Henk was er dichtbij, dus dan geloven we dat. Yamal is verder”, aldus Sneijder.

“De mooiste goal van de avond? Die van Yamal, die individuele actie”, gaat De Boer verder. “We zijn een beetje chauvinistisch, maar deze goal (de 1-2, red.) is in mijn ogen de allermooiste. Messiaans, zou je bijna zeggen.”

Ten Cate was tussen 2003 en 2006 de assistent van Frank Rijkaard bij Barcelona. De geboren Amsterdammer was er dus bij toen Messi op 16 oktober 2004 zijn debuut voor de hoofdmacht maakte.

Denzel Dumfries greep woensdagavond een hoofdrol in Barcelona door twee keer te scoren en een assist te geven. Met name de eerste goal van de Nederlandse back was van grote schoonheid.

Door het gelijkspel hebben beide elftallen volgende week nog alles om voor te spelen. De return in Milaan staat dinsdagavond om 21.00 uur op het programma.