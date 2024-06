Wesley Sneijder noemt één grote afwezige in EK-selectie Nederlands elftal

Ronald Koeman maakte woensdag de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland bekend. De bondscoach verraste door Champions League-finalist Ian Maatsen links te laten liggen, maar Wesley Sneijder mist vooral een andere naam in de definitieve selectie.

De recordinternational van Oranje is van mening dat Joshua Zirkzee mee had moeten gaan naar het eindtoernooi. De spits van Bologna behoorde ook al niet tot de voorlopige selectie van Koeman, die tijdens een persconferentie liet weten dat Zirkzee niet topfit aan het EK kan starten. Het was voor de bondscoach reden om de 23-jarige aanvaller te passeren.

“Zirkzee had naar het EK moeten gaan”, zegt Sneijder in gesprek met de Italiaanse tak van SkySports, al weigert hij kritiek te leveren op Koeman. “Zirkzee is zo sterk. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar verwacht naar een geweldig team.”

Zirkzee staat al langere tijd in de belangstelling van AC Milan en Juventus, terwijl Inter-directeur Javier Zanetti zich onlangs nog uitsprak over de Nederlander. De voormalig verdediger sloot niet uit dat i Nerazzurri komende zomer werk maken van de komst van Zirkzee.

Waar Koeman de aanvaller van Bologna passeerde, nam hij wel drie andere centrumspitsen op: Memphis Depay (Atlético Madrid, komende zomer transfervrij), Brian Brobbey (Ajax) en Wout Weghorst (Burnley).

Sneijder verwacht dat Oranje weleens hoge ogen kan gooien op het EK. “Ik denk dat Nederland de halve finales kan bereiken, dat vind ik het grootste doel.”

Het Nederlands elftal neemt het in de groepsfase op tegen Polen (16 juni), Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

