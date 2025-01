Wesley Sneijder vindt het jammer dat hij en enkele ‘oud-Ajacieden’ niet betrokken zijn bij het technische beleid van Ajax. Tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport belandt de analist in een discussie met technisch directeur Alex Kroes, die eveneens te gast is. Waar Kroes vindt dat analisten te vaak hun mening geven op tv, stelt Sneijder dat Ajax niet genoeg persoonlijke gesprekken voert.

“Dat het niet goed gaat bij Ajax is duidelijk”, zo begint Sneijder. “Maar wij oud-voetballers worden niet gebeld door Ajax voor advies. In het verleden heb ik wel contact gehad, al hebben we daar verder niets mee gedaan. Het is niet zo dat ik hier nu dingen roep over Ajax omdat ik met de club geen contact meer heb.”

“Ik geef hier alleen maar mijn mening, maar ik hoop wel dat het beter gaat met Ajax en dat we straks weer de Champions League ingaan. Ik hoop dat we ook weer tevreden kunnen zijn met de manier van spelen. Nu is het al twee jaar kut, dat mag ik wel zeggen denk ik.”

“Rafael van der Vaart deelt die mening ook. En wij kunnen die mening niet bij jullie brengen, dus brengen wij die hier in het programma”, stelt Sneijder, die reageert op de uitspraak van Kroes over de bij vlagen harde woorden van de analytici over spelers en de clubleiding van Ajax.

“We willen allemaal dat het beter gaat met Ajax”, reageert Kroes. “En die mening kunnen jullie ook bij ons brengen. We weten ook allemaal dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Er wordt in ieder geval heel hard aan gewerkt. Wij zetten ook juist oud-spelers in om de club vooruit te helpen: Kiki Musampa, Jan Wouters, John Bosman... Het duurt even, maar we slaan de weg omhoog in.”

Sneijder snapt Kroes, al blijft hij bij zijn standpunt. “Ik ben van mening dat wij oud-Ajax-voetballers een technisch fundament zouden kunnen vormen. Niet alleen voor het eerste elftal, maar ook commercieel en richting de jeugd. Daar wordt alleen nooit naar gekeken, en dat is ook prima.”

“Het is ook niet dat ik mezelf hier wil verkopen of dat ik morgen wil beginnen. Absoluut niet. Ik vind het alleen jammer dat het niet gebeurt. Afgelopen jaar zijn er veel mensen vertrokken met een Ajax-dna. En dat is jammer, als je ziet wat er voor terugkomt”, besluit de analist.