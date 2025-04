Noa Lang biedt teamgenoot welgemeende excuses aan in spelersbus van PSV

Noa Lang heeft Luuk de Jong zaterdagavond zijn excuses aangeboden in de spelersbus, zo vertelt Peter Bosz op de persconferentie van vrijdagmiddag. Het tweetal belandde tijdens FC Groningen – PSV (1-3) in een felle discussie, omdat Lang niet met zijn man meeliep. De rechtspoot maakte verschillende armgebaren naar De Jong.

Lang heeft op de terugweg direct zijn excuses aangeboden, vertelt Bosz. “Hij moet die armgebaren naar zijn aanvoerder niet maken, maar voordat ik met Luuk en Noa had gezeten hadden ze dat zelf al gedaan”, citeert Marco Timmer van Voetbal International de trainer van PSV.

“Noa heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Dat vind ik groots van hem”, aldus Bosz. “Zo praat je niet tegen een aanvoerder. Wat Noa met zijn armen deed was niet goed”, laat de oefenmeester verder nog optekenen door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

Bosz was zaterdagavond direct na het duel tussen Groningen en PSV niet per se onder de indruk van het ‘akkefietje’ tussen Lang en De Jong. “Dit is juist waar ik wel van hou. Zo hoort het. Je moet elkaar corrigeren.”

“Dit betekent juist dat er leven in het elftal zit en dat je met elkaar bezig bent om het maximale eruit te halen. Luuk had groot gelijk: Noa moet meelopen. De wegwerpgebaren? Dat was een voetbaldiscussie die ze daar kregen”, aldus de oefenmeester zaterdagavond.

“Die kunnen weleens fel zijn, want in het veld zeg je niet: ‘Joh, zou je de volgende keer alsjeblieft mee kunnen lopen?’ Dat wordt in andere taal gezegd. Voor mij is het geen punt: dat lossen die jongens zelf op”, sloot Bosz af.