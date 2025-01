Wesley Sneijder is direct na afloop opvallend kritisch over speler van Ajax

Wesley Sneijder is blij met de 2-1 overwinning van Ajax op Galatasaray. Desondanks is de analist van Ziggo Sport over één speler een stuk minder positief, ondanks het feit dat de middenvelder een mooi en belangrijk doelpunt maakte in de tweede helft.

Kian Fitz-Jim maakte na rust de 2-0 voor Ajax. De middenvelder werd goed bediend door Brian Brobbey en rondde vervolgens fraai af in de verre hoek. Galatasaray scoorde nog wel ver in blessuretijd, maar de zege van Ajax kwam niet meer in gevaar.

''Hij wisselde goede met slechte momenten af'', opent Sneijder zijn analyse over de trefzekere Fitz-Jim. ''Maar het is niet de Fitz-Jim die ik van hem gewend ben, zoals een paar maanden geleden.''

''Het is toch een speler die ik graag wil zien op het middenveld van Ajax. Iemand met snelheid in balbezit'', vindt de analist dat Fitz-Jim veel beter kan in het shirt van Ajax.

''Een hele goede verbindingsspeler tussen verdediging en aanval. En dat is hij wel een beetje kwijt'', hoopt Sneijder dat de scorende Ajacied snel zijn oude vorm weet te hervinden. ''En dat is jammer. Maar dat komt ook door wat er om hem heen gebeurt natuurlijk. Maar het is wél een heerlijke speler die een goede goal maakt.''

''Het is wel een speler die de juiste keuzes heeft gemaakt in zijn loopbaan tot nu toe. Hij is even weggegaan en weer teruggekomen. En hij neemt de bal fantastisch mee en schiet hem fantastisch binnen'', is Sneijder lovend over de goal van Fitz-Jim tegen Galatasaray, een schot in de verre hoek na een goede individuele actie.

''Dit was één van zijn goede momenten, maar er waren ook heel veel mindere momenten. En dat ben je juist bij Fitz-Jim niet gewend. Met name in balbezit. En dat is jammer, dat moet gewoon weer terugkomen'', krijgt Fitz-Jim mee als huiswerk van Sneijder.