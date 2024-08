Wesley Sneijder denkt te weten waar het door Farioli verfoeide lek van Ajax zit

Wesley Sneijder denkt dat een reservespeler van Ajax de opstelling tegen sc Heerenveen heeft gelekt naar de media. Dat Francesco Farioli zijn elftal op zes plekken zou wijzigen, kwam zaterdag al naar buiten via ESPN, tot ergernis van de Italiaanse trainer.

''Het is een schande'', foeterde Farioli op de persconferentie na de 1-0 zege op sc Heerenveen van zondag. ''Ik denk dat de mensen die voor de club werken en door de club betaald worden, ook van de club moeten houden. Ik denk niet dat dit soort dingen bijdragen aan het proces.''

''Maar het is een onderdeel van de weg die we afleggen. Het is niet de eerste keer dat hele vertrouwelijke informatie als eerste via de media naar buiten komt'', aldus de diep teleurgestelde oefenmeester van Ajax.

''Het gebeurt al honderd jaar, joh'', concludeert Sneijder een dag later in Rondo. ''Toen ik nog voetbalde, hadden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad allebei hun lijntjes. Het ene nieuwtje stond daar, het andere nieuwtje daar.''

''Daar word je gek van. Maar daar hebben we al honderd jaar mee te maken'', weet Sneijder uit ervaring hoe het doorgaans werkt in de Nederlandse voetbalwereld.

Volgens Youri Mulder is het een storm in een glas water. ''Farioli viel er heel erg over, maar je kunt het beter loslaten. Dat gebeurt toch wel. Je daarmee bezighouden is verspilde energie.''

Sneijder denkt tot slot te weten waar het lek bij Ajax zit. ''Dat moet bijna altijd wel een wisselspeler zijn. Gewoon iemand die ontevreden is'', aldus de voormalig Ajacied.