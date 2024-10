Wervelend Feyenoord declasseert Benfica in beste wedstrijd onder Priske

Feyenoord heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Champions League. De ploeg van trainer Brian Priske was veel te sterk voor Benfica en versloeg de Portugese grootmacht door goals van Ayase Ueda en twee van Antoni Milambo 1-3. Feyenoord zag twee goals worden afgekeurd, ook Benfica juichte één keer te vroeg.

Bij Feyenoord waren er geen verrassingen in de opstelling ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles, dus was er opnieuw een basisplaats voor Gernot Trauner. Bij de thuisploeg begon voormalig Feyenoorder en kind van de club Orkun Kökçü in de basis.

Benfica overlegt doorgaans uitstekende resultaten tegen Nederlandse tegenstanders. De laatste keer dat de club in eigen huis verloor van een Nederlandse club was 49 jaar geleden. In 1975 bleek PSV te sterk.

Ditmaal hadden de Portugezen werkelijk niets te vertellen en mocht het scheidsrechter Halil Umut Meler bedanken dat het niet bij rust al 0-3 stond. Ueda zette Feyenoord na een fraaie aanval op 1-0 op aangeven van Igor Paixão.

Ueda dacht vervolgens ook de 0-2 te maken, maar aan die goal ging een duwfout van Jordan Lotomba vooraf. De rechtsback hing in de rug van Nicolas Otamendi en zag de treffer van zijn Japanse ploeggenoot worden afgekeurd, tot ongeloof bij het Nederlandse journaille.

De 0-2 zou alsnog vallen voor Feyenoord. Na een combinatie tussen Quinten Timber en Paixão poortte Milambo wereldkampioen Nicolas Otamendi, om vervolgens snoeihard raak te schieten. Ook Benfica zag vervolgens een doelpunt worden afgekeurd. Na een schitterende combinatie tussen Otamendi en Frederik Aursnes scoorde voormalig AZ'er Vangelis Pavlidis. Otamendi stond echter in buitenspelpositie.

Beide ploegen weigerden het tempo omlaag te schroeven in de tweede helft, wat maakte dat die minstens net zo boeiend werd als het eerste bedrijf. Milambo verzuimde Ibrahim Osman in stelling te brengen in kansrijke positie, terwijl Trauner voor de tweede keer een Feyenoord-treffer zag worden afgekeurd.

Priske besloot na een uur spelen om Osman naar de kant te halen voor Thomas Beelen en besloot met vijf man achterop te gaan spelen. Die keuze pakte al snel verkeerd uit, daar Benfica binnen vijf minuten op 1-2 kwam.

Timon Wellenreuther wist een schot van invaller Jan-Niklas Beste niet goed te verwerken, waarop Kerem Akturkoglu van dichtbij kon afronden. Niet veel later was de Duitser wel attent op een inzet van Arthur Cabral. Via de vingertoppen van Wellenreuther en de lat ging de bal over het doel.

Bij Feyenoord raakte in het laatste kwartier de pijp leeg, wat Priske dwong tot het inbrengen van een aantal frisse krachten. Het kwam het spel van de Rotterdammers niet ten goede, maar de zege kwam niet meer in gevaar.

Het slotakkoord kwam in de blessuretijd, die zes minuten bedroeg, van de voet van Milambo. De aanvaller schoot beheerst raak in de korte hoek op aangeven van Paixão. De tweede Champions League-zege van het seizoen was daarmee een feit.