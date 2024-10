Feyenoord dacht woensdagavond tegen Benfica na een klein half uur spelen op een 0-2 voorsprong te komen, maar zag de treffer van Ayase Ueda worden afgekeurd door scheidsrechter Halil Umut Meler. Op X ontstaat de nodige ophef over de beslissing van de Turkse arbiter.

Feyenoord komt sterk voor de dag in de eerste helft tegen Benfica. De ploeg van trainer Brian Priske nam via Ueda de leiding en dacht de score via diezelfde Japanner zelfs te verdubbelen, maar dat feest ging niet door.

Een hoekschop vanaf de rechterkant kon uiteindelijk via David Hancko worden binnengewerkt door Ueda. Ware het niet dat Meler in aanloop naar de treffer een overtreding zag van Jordan Lotomba. De rechtsback hing in de rug van Nicolas Otamendi.

Op X ontstaat veel ongeloof over de beslissing van Meler. "Feyenoord wordt daar toch gewoon een goal ontnomen tegen Benfica?", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink. "Dit soort situaties zie je tig keer in allerlei wedstrijden."

Ook Sjoerd Mossou mengt zich in de discussie. "Gisteren (dinsdag, red.) de VAR gezien zoals-ie ooit bedoeld was: ingrijpen bij een duidelijke fout van de scheidsrechter. Vanavond de Var zoals-ie het voetbal heeft beschadigd: met vergrootglazen speuren om doelpunten te kunnen afkeuren."

"Uiteraard kan je hier een overtreding in zien. Maar dan is echt vrijwel elke corner een strafschop", aldus ESPN-commentator Mark van Rijswijk. "Merkwaardig dat de VAR nu besluit in te grijpen daar waar in Europa juist terughoudendheid wordt verwacht."

Ook Benfica zag een doelpunt worden afgekeurd. Na een schitterende combinatie tussen Otamendi en Frederik Aursnes scoorde voormalig AZ'er Vangelis Pavlidis. Otamendi stond echter in buitenspelpositie. Uiteindelijk wist Feyenoord alsnog de 0-2 te maken via Antoni Milambo.