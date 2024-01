Wereldgoal in beker levert Van Wermeskerken transfer naar Japan op

Sai van Wermeskerken gaat NEC nog deze transferperiode verlaten, zo maakt de Nijmeegse club zondag wereldkundig. De rechtsback heeft een speciale clausule in zijn contract staan waardoor hij tussentijds kan overstappen naar een club uit Japan. Van Wermeskerken heeft reeds een akkoord bereikt met Kawasaki Frontale.

De verdediger reist nog deze zondag af richting Japan voor de medische keuring. Van Wermeskerken was sinds vorig jaar oktober verbonden aan NEC. De 29-jarige verdediger werd aangetrokken vanwege een blessure bij Brayann Pereira en het feit dat Bart van Rooij een schorsing moest uitzitten.

Beide partijen spraken destijds af dat Van Wermeskerken in de winterstop zou kunnen vertrekken naar Japan, zijn moederland, als een club concreet zou worden. Het lijkt er nu dus op dat de vleugelverdediger zijn loopbaan vervolgt bij Kawasaki Frontale.

"We hebben Sai eind oktober naar Nijmegen gehaald vanwege de langdurige blessure van Brayann Pereira. Sai kon ons voor een korte periode helpen, zodat we de rechtsbackpositie weer dubbel bezet hadden", verklaart technisch directeur Carlos Aalbers op de clubsite.

????????! ?? Sai van Wermeskerken met een wereldgoal ??#necgae — ESPN NL (@ESPNnl) January 17, 2024

"Hij gaf toen al aan de ambitie te hebben om in Japan te gaan voetballen en daarom hebben we destijds afspraken gemaakt over een transfer in de winterstop. Sai heeft een belangrijke rol gespeeld in de korte periode dat hij hier was, waarvoor we hem willen bedanken!"

"Ik ben iedereen bij NEC ontzettend dankbaar voor de afgelopen drie maanden. Toen ik op mijn twaalfde meetrainde in de jeugd van NEC werd het een wens om ooit voor het eerste elftal te spelen. Ik ben heel trots dat dat is gelukt, ondanks dat het uiteindelijk een kortere periode is geworden dan dat ik me er vooraf van had voorgesteld", aldus Van Wermeskerken, die eerder in Nederland uitkwam voor FC Dordrecht, PEC Zwolle en SC Cambuur.

Van Wermeskerken speelde in totaal zes duels voor NEC. Hoogtepunt was zijn schitterende doelpunt van afgelopen woensdag in het bekerduel met Go Ahead Eagles (2-1 overwinning). De rechtsback zat zaterdag tegen FC Twente (1-0 winst) negentig minuten op de bank.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties