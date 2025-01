Werd goal van PEC Zwolle onterecht afgekeurd? PSV'er lijkt buitenspel tóch op te heffen

Het is de vraag of de goal die Nick Fichtinger namens PEC Zwolle tegen PSV maakte, terecht is afgekeurd. Na inmenging van de VAR ging er een streep door de treffer tien minuten voor tijd, omdat Dylan Mbayo hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Mogelijk hief Noa Lang, die in de hoek van het veld staat, dat buitenspel echter op.

Filip Krastev zette PEC zaterdag al vroeg op voorsprong in Zwolle. Johan Bakayoko maakte halverwege de eerste helft gelijk, en enkele minuten later miste Luuk de Jong een strafschop.

Krastev zette vlak voor rust de 2-1 op het bord, en in de tweede helft leek Fichtinger na een korte corner de 3-1 binnen te koppen. Na inmenging van de VAR werd die goal echter afgekeurd, omdat Mbayo hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

Het is echter de vraag of dat klopt. Op beelden van ESPN is namelijk te zien dat Lang ook nog in de hoek van het veld staat, op dat moment ogenschijnlijk dichter bij de achterlijn dan Mbayo.

Of Lang het buitenspel ophief is echter niet helemaal zeker: ESPN deelde geen beelden waarin een lijn werd getrokken. Wel is er op X enige ophef over het moment ontstaan.

Overigens trok PEC de overwinning uiteindelijk alsnog over de streep. Diep in de blessuretijd tekende Dylan Vente uit een counter op aangeven van Krastev voor de 3-1.