'Wellicht sluit ik mijn loopbaan wel af bij Ajax, het zou zomaar kunnen'

Jordan Henderson sluit niet uit dat hij zijn carrière afsluit bij Ajax. Dat vertelt de 34-jarige aanvoerder van de Amsterdammers in gesprek met Ajax Life. Henderson is 36 jaar als zijn contract bij Ajax afloopt. “Dan kijk ik hoe ik er fysiek voorsta en wat Ajax wil.”

De Engelsman vertelt dat hij ‘Ajax van buitenaf altijd al speciaal vond’. “Vanwege de manier waarop hier wordt gevoetbald. Met als meest recente prestatie het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019.”

Henderson won in dat seizoen het miljardenbal met Liverpool. “Je wil niet weten hoe vaak ik sindsdien heb gehoord dat we die finale eigenlijk tegen Ajax hadden moeten spelen.”

De captain is inmiddels gesetteld in Amsterdam, maar woont er wel zonder zijn familie. “Ik woon net buiten het centrum. Ik ben niet vaak in de stad. Soms eet ik er wat. Mijn gezin woont in Engeland, dat is voor ons allemaal moeilijk. Onze kinderen zijn vier, negen en elf jaar. Ze gaan daar naar school. We zien elkaar weinig, hopelijk lossen we dat snel op.”

Toekomst bij Ajax

Nu Henderson in de herfst van zijn loopbaan zit, begint hij al voorzichtig na te denken over zijn leven ná zijn spelerscarrière. De 81-voudig international van Engeland weet nog niet of hij het trainerschap ambieert.

“Daar denk ik wel over na, maar ik ben er nog niet uit. Ik richt me eerst op de laatste jaren van mijn carrière. Als mijn contract hier afloopt ben ik 36 jaar. Dan kijk ik hoe ik er fysiek voorsta en wat Ajax wil. Wellicht sluit ik mijn loopbaan hier wel af. Het zou zomaar kunnen”, aldus Henderson.

De Engelsman kwam in januari transfervrij over van het Saudi-Arabische Al-Ettifaq, waar hij onder voormalig teamgenoot Steven Gerrard en met Georginio Wijnaldum speelde. Henderson kon maar niet aarden in het Midden-Oosten en besloot daarom eieren voor zijn geld te kiezen. Inmiddels staat de teller op 24 officiële wedstrijden namens Ajax. Na het vertrek van Steven Bergwijn naar Ittihad Club is Henderson de vaste aanvoerder van de Amsterdammers.