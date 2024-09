'Wellenreuther heeft voorlopig laatste wedstrijd als basisspeler voor Feyenoord gespeeld'

Chris Woerts voorspelt dat Justin Bijlow op zeer korte termijn de plaats van Timon Wellenreuther inneemt onder de lat bij Feyenoord. De sportmarketeer vindt het onbegrijpelijk dat trainer Brian Priske voorafgaand aan het seizoen voor de Duitse keeper koos als nummer één.

''Priske heeft een valse start gemaakt bij Feyenoord en daarbij drie fouten gemaakt. Allereerst heeft hij Wellenreuther opgesteld als eerste keeper'', steekt Woerts van wal in de podcast Sportclash van deze week.

''Dat is een blunder eerste klas, want ze zijn er bij Feyenoord allemaal van overtuigd dat Justin Bijlow de nummer één keeper is. Hij is van Nederlands elftal-niveau en hoort gewoon te spelen'', bekritiseert Woerts de keuze van Priske op keepersgebied.

''Ik zeg je: Wellenreuther heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd als basisspeler van Feyenoord gespeeld. Volgende week, daar ga ik vanuit en als meneer Priske een beetje naar deze podcast luistert, gaat hij Bijlow gewoon opstellen. Dat is de eerste fout die hij gaat herstellen.''

Woerts constateert met genoegen dat Priske een andere fout reeds heeft hersteld. ''Dat belachelijk huddle-gebeuren in de middencirkel. Het is geen kleuterklas of een circusact. Daar is Priske dus ook al mee gestopt en van genezen.''

''En de derde blunder die hij heeft hersteld is dat Priske dacht bij Feyenoord met een driemansverdediging te kunnen spelen. Hij is nu al teruggeschakeld naar 4-3-3. Hij had een heleboel ellende kunnen voorkomen als hij gewoon geluisterd had naar de stem van het volk. Het volk heeft altijd gelijk'', aldus Woerts.

Feyenoord speelt zaterdagavond uit tegen NEC. Ondanks de voorspelling van Woerts lijkt het er voorlopig niet op dat Priske Wellenreuther op de bank zet en Bijlow een nieuwe kans geeft onder de lat.