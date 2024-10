Weghorst redt Ajax in blessuretijd met winnende goal tegen FC Groningen

Wout Weghorst heeft Ajax zondag in blessuretijd aan een overwinning geholpen tegen FC Groningen. De Amsterdammers kwamen in eigen huis op voorsprong dankzij een goal van Davy Klaassen, maar moesten een tegentreffer van Jorg Schreuders incasseren. Branco van den Boomen miste vervolgens een penalty namens Ajax, waardoor puntenverlies dreigde. Weghorst voorkwam dat met zijn eerste goal in dienst van Ajax. Daarna scoorde ook Chuba Akpom nog: 3-1.

Ajax trad met twee wijzigingen aan ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag (1-1). Bertrand Traoré bleek fit genoeg en staat in de basis, net als Davy Klaassen en Branco van den Boomen.

FC Groningen werd in de Johan Cruijff ArenA in de openingsfase achteruitgedrukt. De bezoekers kwamen na een kwartier goed weg, toen Kenneth Taylor met een diagonaal schot de buitenkant van de paal trof.

In de 22ste minuut viel het openingsdoelpunt. Brobbey werd met de rug naar het doel aangespeeld in het strafschopgebied en ging onderuit in een fysiek duel met Marco Rente. De bal bleef liggen voor Davy Klaassen, die simpel raak schoot: 1-0.

In de laatste fase van de eerste helft kreeg Brobbey een enorme kans om de voorsprong van Ajax te verdubbelen, maar de spits kreeg de bal een-op-een niet voorbij Etienne Vaessen.

In de tweede helft kroop Groningen wat meer uit zijn schulp. Een lange dieptebal over de defensie van Ajax leverde de Trots van het Noorden in de 69ste minuut de gelijkmaker op. Sutalo was het eerst bij de bal, maar de Kroaat verzuimde om de bal voldoende weg te werken. Jorg Schreuders tikte van dichtbij binnen: 1-1.

Vier minuten na de tegengoal kreeg Ajax een penalty, toen Chuba Akpom bij het wegdraaien onreglementair werd tegengehouden door Rente. Van den Boomen scoorde donderdag in Praag nog van elf meter, maar zag zijn strafschop tegen Groningen uit de hoek worden getikt door Vaessen.

Ajax probeerde de druk in de eindfase van de wedstrijd op te voeren. Met het invallen van Weghorst gokte Ajax meer en meer op hoge ballen van de zijkanten. Een afgemeten voorzet van Anton Gaaei werd in de 91ste minuut binnengekopt door Weghorst: 2-1.

Even later leverde Weghorst met een steekbal een assist op Akpom, die achter de defensie van Groningen dook en het beheerst afmaakte: 3-1.