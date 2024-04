Weergaloze Cole Palmer breekt record én maakt volmaakte hattrick in 29 minuten

Cole Palmer is bezig aan een waanzinnige wedstrijd voor Chelsea. Na 30 speelminuten gaf het scorebord op Stamford Bridge in het Premier League-duel met Everton al een 3-0 tussenstand aan. De drie goals werden allemaal verzorgd door Palmer en zeker de derde treffer was van grote schoonheid.

De 1-0 maakte Palmer in de dertiende speelminuut. Na een fraaie dribbel kreeg hij de bal terug van Nicolas Jackson en schoot hij raak in de linkerbenedenhoek. De 2-0 viel vijf minuten later. Uit de rebound, na een redding van doelman Jordan Pickford, knikte Palmer zijn tweede van de avond binnen.

In de 29ste speelminuut ging Pickford in de fout. Hij speelde de bal in de voet bij Palmer, die vanaf circa 35 meter van het doel direct uithaalde. Het schot viel op heerlijke wijze binnen: 3-0. Palmer is de eerste speler ooit die in zeven Premier League-duels op rij op Stamford Bridge scoort.

Dankzij de drie treffers maakt de 21-jarige aanvallende middenvelder een sprong op de topscorerslijst in de Premier League. Tot dusver was Palmer negentien keer trefzeker, waardoor hij stijgt naar de gedeelde tweede plek. Ollie Watkins maakte namens Aston Villa eveneens negentien treffers, terwijl Erling Braut Haaland de meeste doelpunten noteerde: twintig.





Wat een ?????????????? actie van Palmer ???? Hij is de eerste speler ooit die in zeven Premier League-duels op rij op Stamford Bridge scoort ???? ?? Live op Viaplay én op Viaplay TV#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #CHEEVE — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 15, 2024

