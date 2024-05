Wayne Rooney tekent driejarig contract en mag beginnen aan vierde trainersklus

Wayne Rooney is de nieuwe manager van Plymouth Argyle, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 38-jarige oud-spits was deze week al tot een mondeling akkoord gekomen met de club uit de Championship en heeft inmiddels zijn handtekening gezet onder een driejarig contract.

Voor Rooney betekent het al zijn vierde club in zijn nog prille trainersloopbaan. Nadat hij begon met coachen bij Derby County (speler/coach en hoofdcoach), vertrok hij in 2022 naar DC United.

Begin dit jaar werd hij na twaalf dramatische weken ontslagen bij Birmingham City. De nummer 22 van het afgelopen Championship-seizoen eindigde één punt onder Plymouth Argyle en zakt zodoende af naar de League One.

Birmingham stond zesde toen Rooney de touwtjes in handen nam. Een serie van twee overwinningen en negen nederlagen in vijftien wedstrijden resulteerden in zijn vroegtijdige ontslag.

Rooney volgt bij Plymouth Argyle de in april ontslagen Ian Foster op, die het niet langer dan drie maanden volhield. Hij krijgt naar alle verwachting de mogelijkheid om zijn eigen technische staf in te richten.

Dat Plymouth Argyle bij Rooney uitkomt is niet geheel toevallig. Sportief directeur Neil Dewsip werkte eerder samen bij Everton met de voormalig topspits. Dewsip werkte in de jeugdopleiding van The Toffees toen Rooney er zijn doorbraak beleefde.

Voor Rooney belooft het een drukke zomer te worden, daar deze week bekend werd dat hij ook deel zal uitmaken van de live-verslaggeving van de BBC tijdens het komende EK in Duitsland.

Sinds zijn ontslag bij Birmingham verscheen Rooney geregeld als analist op de Engelse televisie bij zenders als Sky, TNT Sports en BBC Sport. Tijdens het EK zal hij de wedstrijden van de Engelse ploeg analyseren.

