Wanneer wordt Feyenoord dit seizoen officieel kampioen?

Woensdag, 26 april 2023 om 16:15 • Morris Visser

De zestiende landstitel van Feyenoord komt steeds dichterbij. Dankzij de ruime voorsprong op rivalen PSV (acht punten) en Ajax (elf punten) is het vier speelrondes voor het einde aftellen geblazen voor de ploeg van Arne Slot. Wanneer en op welke dag kunnen de Rotterdammers hun zestiende landstitel bijschrijven?

Dankzij de 3-0 overwinning van PSV op Ajax van afgelopen zondag zijn de Amsterdammers officieel afgeschreven als titelkandidaat. Voor de officiële kroning tot landskampioen dient Feyenoord dan ook alleen nog rekening te houden met de ploeg uit Eindhoven.

Hierbij de wedstrijd, dag en datum waarop het feest voor de Rotterdammers mogelijk los kan barsten:

Excelsior – Feyenoord (Speelronde 31)

Als Feyenoord op zondag 7 mei weet te winnen van Excelsior en PSV een dag eerder gelijkspeelt of verliest op bezoek bij Sparta, is de titel voor Feyenoord. Weet PSV te winnen op Het Kasteel, dan zal het kampioenschap nog minimaal een week moeten worden uitgesteld voor Feyenoord.

Feyenoord – Go Ahead Eagles (Speelronde 32)

Als Feyenoord op 7 mei heeft gewonnen van Excelsior, staat een overwinning op Go Ahead Eagles op 14 mei in De Kuip garant voor de landstitel. Het gat blijft hierdoor minimaal acht punten met nummer twee PSV, waardoor dit met de resterende wedstrijden niet meer te overbruggen is. Als Feyenoord gelijkspeelt, is het afhankelijk van de uitslag van PSV. Als PSV echter punten verspeelt tegen Fortuna Sittard is Feyenoord, ongeacht zijn eigen uitslag, kampioen van Nederland.

FC Emmen – Feyenoord (Speelronde 33)

Als Feyenoord op 21 mei weet te winnen van FC Emmen, dan heeft het de landstitel in zijn bezit, ongeacht de resultaten van de concurrentie. Verspeelt Feyenoord hier echter punten, is het wederom afhankelijk van PSV. Verspeelt ook PSV punten, dan is Feyenoord kampioen. Indien Feyenoord punten verspeelt en PSV wint, komt alles aan op de laatste speelronde.

Feyenoord – Vitesse (Speelronde 34)

Mocht Feyenoord het op de laatste speelronde laten aankomen, moet het deze wedstrijd winnen tegen Vitesse. Ongeacht de resultaten van de concurrentie is Feyenoord in dit scenario kampioen van Nederland.

Omcirkel de volgende data dus rood in de agenda:

Zondag 7 mei 2023 (Na Excelsior - Feyenoord)

Zondag 14 mei 2023 (Na Feyenoord - Go Ahead Eagles en PSV - Fortuna Sittard)

Zondag 21 mei 2023 (Na FC Emmen - Feyenoord)

Zondag 28 mei 2023 (Na Feyenoord - Vitesse)