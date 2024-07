Walter Benítez kan PSV verlaten en gaan keepen in de Europese top

Atlético Madrid en PSV zijn in gesprek over een transfer van Walter Benítez, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagmiddag via X. De 31-jarige doelman kan Eindhoven verlaten voor een langdurig contract in de Spaanse hoofdstad.

AS meldde begin mei al dat Atlético bereid is om Jan Oblak (31) deze zomer te verkopen. Trainer Diego Simeone wil zijn selectie grondig renoveren en daar is geld voor nodig, waardoor de ervaren sluitpost voor het juiste bedrag kan vertrekken.

Benítez gaat de Sloveense doelman mogelijk opvolgen in Madrid. De Spaanse topclub zou reeds in gesprek zijn met PSV, waar de Argentijn nog tot medio 2025 vastligt. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Benítez op zo’n 13 miljoen euro. Atlético ziet in hem een uitstekende opvolger van Oblak, die nog jaren meekan.

PSV nam Benítez in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Sindsdien keepte de enkelvoudig Argentijns international 88 officiële duels namens de Brabantse topclub, waarin hij 88 keer moest vissen. 33 keer hield Benítez zijn doel schoon.

De komende dagen zullen de onderhandelingen tussen Atlético en PSV doorgaan. Het is vooralsnog onbekend wat de vraagprijs is die de Eindhovense landskampioen hanteert. Oblak lijkt Madrid deze zomer na tien jaar te verlaten, al is zijn nieuwe bestemming nog onbekend.

Het mogelijke vertrek van Oblak betekent in ieder geval een grote verandering bij Atleti. De afgelopen tien seizoenen stond hij 446 keer onder de lat namens zijn club, waarin hij goed was voor 207 clean sheets. Met Atlético Madrid won Oblak de landstitel, Europa League, Spaanse Supercup en UEFA Supercup.

De 69-voudig international ligt nog tot medio 2028 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 28 miljoen euro waard, waardoor hij Atlético Madrid nog een behoorlijk bedrag kan opleveren. In zijn huidige contract staat een afkoopclausule van 120 miljoen euro, maar de Madrilenen zijn bereid te luisteren naar lagere aanbiedingen. Bovendien strijkt Oblak in Estadio Cívitas Metropolitano een fors salaris op, waardoor hij behoorlijk drukt op de begroting.

