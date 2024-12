Walker ontvangt online racisme na afloop van Juventus-Manchester City: ‘Dit is walgelijk’

Kyle Walker is na de wedstrijd Juventus-Manchester City (2-0) het mikpunt geworden van online racisme. Manchester City en Walker hebben inmiddels een statement naar buiten gebracht waarin het zich uitspreken tegen racisme.

Juventus boekte woensdag een knappe zege in de Champions League. De manschappen van trainer Thiago Motta versloegen het aanvallend onmachtige Manchester City dankzij treffers van Dusan Vlahovic en Weston McKennie: 2-0.

Juventus staat daardoor nu op een veilige dertiende plaats, terwijl Manchester City op een zorgwekkende 22ste plek bivakkeert. Eén punt scheidt City momenteel van uitschakeling. Volgende wedstrijd: Paris Saint-Germain-uit.

Aanvoerder Walker zag er niet al te best uit bij de 2-0. Na afloop kreeg de rechtsback op zijn sociale media racistische opmerkingen te verduren. “Niemand zou ooit het mikpunt moeten zijn van dit soort gemene, racistische en bedreigende misbruik”, schrijft hij zelf op zijn eigen kanalen.

The Citizens schrijven: “Wij weigeren om discriminatie, in wat voor vorm dan ook, te tolereren. Het maakt niet uit of het in stadions plaatsvindt, of online.”

“We zullen Kyle onze support aanbieden naar aanleiding van deze walgelijke bedreiging", aldus de Engelse kampioen.