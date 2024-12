Waarom het Nederlands elftal beter kan verliezen van Spanje in kwartfinale Nations League

Vrijdag werd de loting van de kwalificatiereeks voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico voltooid. Tegen wie het Nederlands elftal het opneemt is nog niet volledig duidelijk, want dat hangt af van het verloop van de kwartfinales van de Nations League. Daarbij kan Oranje mogelijk beter verliezen van Spanje dan winnen.

Het is een gekke conclusie die indruist tegen de sportieve integriteit, maar toch is het waar. Met het oog op de WK-kwalificatie is het voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman gunstiger om te verliezen van Spanje.

In maart staan het Nederlands elftal en de regerend Europees kampioen tegenover elkaar voor het kwartfinaleduel in de Nations League. De verliezer van dat duel komt voor de WK-kwalificatiecyclus terecht in een poule met Polen, Finland, Litouwen en Malta.

De winnaar treft Turkije, Georgië en Bulgarije. Twee van die teams stonden afgelopen EK nog in het knock-outgedeelte van het toernooi. Daarin ging Georgië in het achtstefinaleduel onderuit tegen Spanje, terwijl Oranje de Turken uitschakelde in de kwartfinale.

Polen strandde in de poulefase, nadat het onder Oostenrijk, Frankrijk en Nederland eindigde in de groep. Die andere landen - Finland, Litouwen en Malta - kwalificeerden geen van allen voor het eindtoernooi.

Als de FIFA-wereldranglijst erbij gepakt wordt, wordt bovendien duidelijk dat Nederland - op papier - beter kan verliezen van Spanje. Polen, Finland, Litouwen en Malta vormen de nummers 35, 69, 142 en 169.

Turkije, Georgië en Bulgarije - waar spelers als Arda Güler, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçü en Kenan Yildiz rondlopen - nemen respectievelijk plek 28, 68 en 82 in op de wereldranglijst.