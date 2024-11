Waarom dragen spelers en managers een poppy in de Premier League?

James McClean was jarenlang een van de meest gehate spelers in de Premier League en dat komt doordat hij als een van de weinigen de remembrance poppy niet droeg. Maar wat is het verhaal achter deze rode klaproos? En waarom is het voor de Britten zo belangrijk dat spelers, managers, presentatoren en andere figuren in de Engelse voetbalwereld de poppy dragen?

Het dragen van de poppy op voetbalshirts is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een traditie in de Premier League. De rode klaproos is een symbool voor de gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Verschillende voetballers, onder wie McClean, die van Ierse afkomst is, weigeren om de poppy te dragen. Dat besluit heeft tot veel negatieve reacties geleid. Maar wat is de betekenis achter de poppy? En waarom wordt er vandaag de dag zoveel waarde gehecht aan dit symbool?

Wat is het verhaal achter de poppy in Engeland?

De poppy is het symbool dat wordt gebruikt als eerbetoon aan de gesneuvelden uit Noord-Europa in de Eerste Wereldoorlog tussen 28 juli 1914 en 11 november 1918. Zij die de klaproos dragen herdenken ook de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en alle andere conflicten sinds die tijd. Sinds 2012 dragen spelers in de Premier League tijdens wedstrijden op hun shirt een poppy. Dit wordt gedaan in november, in aanloop naar Remembrance Day (11 november).

Op Remembrance Day wordt in het Verenigd Koninkrijk en alle landen van het Gemenebest van Naties de overledenen uit de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten herdacht. Dit is te vergelijken met de Nationale Dodenherdenking in Nederland. Echter, in Nederland worden uitsluitend de Nederlandse oorlogsslachtoffers of overledenen sinds uit uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. “Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”, luidt het officiële gedenkschrift voor 4 mei.

FIFA deelde boetes uit vanwege poppy

In 2016 was er veel commotie rondom de poppy. In de week van 11 november werden interlands afgewerkt. Spelers van Wales, Noord-Ierland, Engeland en Schotland droegen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden en vriendschappelijke interlands een rouwband met daarop een poppy afgebeeld. In aanloop naar deze wedstrijden had de FIFA al aangegeven dat het verboden was om dit te dragen, daar de wereldvoetbalbond oordeelde dat het dragen van de rouwband met poppy het gebruik van een politiek symbool is, en dat is verboden.

De FIFA dreigde met boetes en puntenaftrek, maar desondanks speelden de internationals gewoon met de aangepaste rouwbanden. De wereldvoetbalbond legde de Engelse voetbalbond een boete op van 42.000 euro. Schotland en Wales moesten 18.700 euro betalen en Noord-Ierland kreeg een boete van 15.000 euro.

Claudio Sulser, voorzitter van de disciplinaire commissie van de FIFA, gaf aan het belang van dergelijke acties in verschillende landen te respecteren. Hij moest zich echter aan de regels houden. “Omdat de regels op een eerlijk en neutrale manier toegepast dienen te worden bij alle 211 aangesloten bonden, is het gebruik van ieder politiek of religieus symbool strikt verboden. In het stadion en op het veld is alleen ruimte voor sport en niets anders.”

Het besluit van de FIFA leverde veel kritiek op. “Volstrekt belachelijk. Onze voetballers willen met het dragen van de klaproos degenen gedenken die hun levens gaven voor onze veiligheid. Het lijkt me volledig juist om de dit te mogen doen'', reageerde de Britse premier Theresa May destijds fel. Een jaar later ging de FIFA overstag en besloot het voetbalorgaan dat Britse voetballanden rond 11 november de klaproos mogen dragen op hun sportkleding, mits de tegenpartij geen bezwaar maakt.

