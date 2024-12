Waarom Cristiano Ronaldo de Saudi Pro League hoger aanslaat dan deze Europese competitie

Cristiano Ronaldo is vrijdag op de Globe Soccer Awards 2024 uitgeroepen tot Beste Speler van het Midden-Oosten. De aanvaller, die in februari zijn 40ste verjaardag viert, werd rondom de uitreiking kort geïnterviewd en tijdens dat gesprek deed Ronaldo enkele opmerkelijke uitspraken.

De Portugese superster van Al-Nassr heeft de Saudische competitie hoog zitten. ''Natuurlijk is de Saudi Pro League beter dan de Ligue 1. In Frankrijk heb je alleen Paris Saint-Germain, de rest telt niet mee.''

Ronaldo legt direct uit waarom hij de competitie waarin hij speelt hoger aanslaat dan de Franse competitie. ''Probeer maar eens een sprintje te trekken in 38, 39 of 40 graden. Kijk dan maar eens wat er gebeurt'', verwijst de routinier naar de soms zeer warme omstandigheden tijdens wedstrijden van Al-Nassr.

Tijdens het vraaggesprek op de Globe Soccer Awards komt ook Manchester United ter sprake. De club die Ronaldo over twee periodes diende en waar hij na onenigheid met toenmalig manager Erik ten Hag in het najaar van 2022 vertrok.

''Ik hou van Manchester United en wil alleen maar het beste voor de club. En de problemen daar liggen niet aan de manager, het ligt anders'', aldus Ronaldo, die dus zijn steun uitspreekt richting landgenoot Rúben Amorim, die in november werd aangesteld op Old Trafford.

Amorim heeft een hels karwei te klaren bij Manchester United. De weggezakte grootmacht verloor alleen in december al vijf keer en is in de Premier League afgezakt naar de veertiende plaats.

Ronaldo nadert het einde van zijn loopbaan al speler. Een directe overgang naar het trainerschap ziet de Portugees niet zitten. ''Hoofdtrainer of manager? Nee. Maar het is niet uitgesloten dat ik eigenaar word van een club.''