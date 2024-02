Waarom AZ en Ajax moeten hopen dat Feyenoord de TOTO KNVB Beker wint

De finale van de TOTO KNVB Beker levert dit jaar minimaal één 'kleine' club op. Clubs als Ajax, PSV en FC Twente liggen er al uit en daar heeft AZ zich woensdag bij gevoegd. De belangen zijn groot, niet alleen voor de clubs die nu nog actief zijn in het toernooi.

Hoe zat het ook alweer? De nummers één en twee van de Eredivisie plaatsen zich aan het einde van het seizoen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De club die als derde eindigt stroomt in de derde voorronde van het grootste Europese clubtoernooi in.

De vierde plek, waar nu AZ staat, geeft recht op de tweede voorronde van de Europa League. De nummers vijf tot en met acht strijden via de play-offs om één Europees ticket. De winnaar van die play-offs voegt zich in de tweede voorronde van de Conference League.

De situatie verandert echter als Feyenoord de TOTO KNVB Beker wint én bij de bovenste drie eindigt. Dat laatste is zeer aannemelijk, daar Feyenoord een voorsprong heeft van vijf punten op nummer drie FC Twente en van alle clubs uit de top vijf alleen nog een uitwedstrijd speelt bij PSV.

Scenario 1: Feyenoord wint de beker én eindigt bij de bovenste drie

Mocht Feyenoord voor de veertiende keer de TOTO KNVB Beker winnen én in de top drie eindigen, dan komt de ticketverdeling in beweging. In dat geval gaat het ticket van de bekerwinnaar naar plek vier. Dat zou in de huidige situatie betekenen dat AZ rechtstreeks de Europa League in gaat.

Het ticket van AZ schuift dan ook door en valt ten prooi aan de nummer vijf op de ranglijst. Dat is op dit moment Ajax. De Amsterdammers hoeven dan dus geen play-offs te spelen, maar gaan de tweede voorronde van de Europa League in. De play-offs gaan dan tussen de nummer zes tot en met negen.

Scenario 2: De winnaar van de beker eindigt op plek vijf tot en met acht

Indien de bekerwinnaar het seizoen eindigt op de plekken vijf tot en met acht, komt er een extra plek vrij in de play-offs voor een Conference League-ticket. In dat geval dingt ook de nummer negen, waar Sparta Rotterdam nu staat, mee om Europees voetbal.

Scenario 3: De winnaar van de beker eindigt op plek negen of hoger

In dit scenario blijft de standaardticketverdeling intact. Dat zou sowieso gebeuren wanneer FC Groningen of SC Cambuur – beide Keuken Kampioen Divisie-clubs – de beker verovert, maar is ook goed mogelijk wanneer NEC of Fortuna Sittard aan het langste eind trekt. NEC (nummer zeven) en Fortuna Sittard (nummer tien) zijn beide nog hevig in de strijd om de play-offplekken verwikkeld.

Er zijn dus veel belangen mee gemoeid, al lijken die van Ajax het zwaarst te wegen. De Amsterdammers lopen veel geld mis als er geen Europees voetbal wordt gehaald. Geld dat afgelopen zomer wel ruimhartig werd uitgegeven aan nieuwe spelers: ruim 100 miljoen.

