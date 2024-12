Waar je PSV - FC Twente kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV en FC Twente kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

PSV won vorige week met overmacht van achtervolger FC Utrecht (2-5) en gaat vrijdag opnieuw vol voor de drie punten ditmaal tegen FC Twente.

De Eindhovenaren verloren dit seizoen alleen van Ajax (3-2) en zijn dus de grote favoriet voor de ontmoeting tegen de nummer vijf uit Enschede.

FC Twente kwam sterk uit de interlandperiode, want er werden zeges geboekt op Fortuna Sittard (1-2) en Go Ahead Eagles (3-2).

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Aanvangstijdstip PSV - FC Twente

Datum: 6 december 2024 Aftrap: 20:00 Locatie: Philips Stadion

Uitzending PSV - FC Twente: TV kanaal en online livestreams

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu tijdelijk 7 dagen gratis en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PSV

Mauro Júnior en Rick Karsdorp ontbraken tegen FC Utrecht en zijn nog twijfelachtig voor Twente-thuis.

Jerdy Schouten is herstellende van een hamstringblessure, een blessure die hem al twee maanden aan de kant houdt.

Couhaib Driouech liep onlangs een enkelblessure op en is voorlopig niet inzetbaar, net als Adama Nagalo (schouderblessure).

Sergiño Dest revalideert na een zware kruisbandblessure en hoopt in februari 2025 zijn rentree te maken bij PSV.

Selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benítez, Drommel, Schiks Verdedigers: Boscagli, Flamingo, Ledezma, Nagalo, Obispo, Mauro Júnior, Dams, Oppegard, Dest, Karsdorp Middenvelders: Schouten, Veerman, Saibari, Land, Tillman, Til, Babadi Aanvallers: Lang, Lozano, Driouech, Perisic, Bakayoko, Pepi, De Jong

Blessures en schorsingen FC Twente

Joseph Oosting beschikt bij FC Twente over een nagenoeg fitte selectie voor het bezoek aan PSV.

Lars Unnerstall ontbrak tegen Go Ahead vanwege blessureleed, maar lijkt op tijd fit voor de kraker in Eindhoven, net als Ricky van Wolfswinkel en Anass Salah-Eddine. Mees Hilgers is sowieso beschikbaar voor Oosting.

Alleen Younes Taha ontbreekt bij de Tukkers vanwege een scheenbeenbreuk.

Selectie FC Twente 2024/25

Positie Spelers Keepers: Unnerstall, Tyton, El Maach Verdedigers: Karssies, Hilgers, Lagerbielke, Bruns, Van Hoorenbeeck, Mesbahi, Salah-Eddine, Kuipers, Mats Rots, Van Rooij Middenvelders: Kjølø, Sadílek, Regeer, Eiting, Besselink, Kuster, Steijn, Vlap, Taha Aanvallers: Ltaief, Daan Rots, Van Bergen, Lammers, Van Wolfswinkel

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 23 november 2024 PSV 5-0 FC Groningen Eredivisie 27 november 2024 PSV 3-2 Shakhtar Donetsk Champions League 1 december 2024 FC Utrecht 2-5 PSV Eredivisie

Recente vorm FC Twente

Datum Wedstrijden Competitie 23 november 2024 Fortuna Sittard 1-2 FC Twente Eredivisie 28 november 2024 FC Twente 0-1 Union Sint-Gillis Europa League 1 december 2024 FC Twente 3-2 Go Ahead Eagles Eredivisie

Handige links