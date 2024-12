Earnest Stewart zet Amerikaanse netwerk opnieuw in en haalt volgende versterking naar PSV

PSV gaat de scoutingsafdeling verder versterken, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Thomas Schaling (37) komt de club uit Noord-Brabant versterken. Volgens Rik Elfrink, clubwatcher van eerstgenoemde medium, staat Schaling te boek als 'topscout'.

De nieuwste aanwinst is overigens geen onbekende van de club. Tussen 2010 en 2020 was de op Aruba geboren Schaling als scout ook al werkzaam in de Lichtstad. In de twee jaar daarvoor bekleedde hij dezelfde functie in Alkmaar, bij AZ.

Binnen PSV 'verwierf hij in het vorige decennium naam en faam door waardevolle tips', schrijft Elfrink, die daarbij wijst op de transfer van de Mexicaan Andres Guardado.

In 2020 ging Schaling op zoek naar een nieuw avontuur en die vond hij in Amerika, bij Charlotte FC, de club die deze zomer heel dicht bij de handtekening van Feyenoord-speler Calvin Stengs was. De Amerikaanse club was toen net een maand uit de grond gestampt.

Als directeur scouting was hij daar bijna vijf jaar lang een belangrijke bestuurlijke pion, maar nu komt er dus een einde aan zijn tijd in de Verenigde Staten. "Het ligt voor de hand dat hij bij PSV ook 'hoog in de boom’ komt", wijst Elfrink op de belangrijke positie die Schaling gaat innemen bij de Eindhovense organisatie.

"Naar verluidt wordt hij ‘head of recruitment’. Schaling kende de Europese markt al uitstekend en heeft de afgelopen jaren een goed overzicht gekregen van de Amerikaanse spelersmarkt", pent de PSV-georiënteerde journalist neer.

Schaling zag brood in het project dat Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, hem voorschotelde. Voor de beleidsman van PSV gaat daarmee een wens in vervulling. De in Nederland geboren Amerikaan heeft al langer de prioriteit gegeven aan het versterken van de scoutingstak.