Het is een kwestie van tijd voordat Lamine Yamal zijn krabbel zet onder een nieuwe verbintenis bij FC Barcelona, zo spreekt sportief directeur Deco in gesprek met SPORT zijn verwachting uit. De contractonderhandelingen zijn volgens de Portugees sowieso wat ongebruikelijk.

Want Yamal, misschien wel Barça's beste speler dit seizoen, vindt de financiële kant van de contractverlenging niet zo heel interessant. "Lamine heeft nergens om gevraagd, hij heeft er nooit om gevraagd de best betaalde speler te worden", aldus de directeur.

"We hebben met zijn zaakwaarnemers gesproken, en de best betaalde speler van de selectie zijn is niet Lamines prioriteit." Uiteraard is de clubleiding wel voornemens om zijn verbintenis, die doorloopt tot medio 2026, flink op te waarderen.

"In Lamines geval gaan we hem een eerlijk contract aanbieden, tegemoetkomen bij wat in zijn realiteit past", vervolgt Deco. "Maar dat was geen eis van zijn kant. Het gaat hem er niet om dat hij de best betaalde speler is, maar dat hij in een gunstige omgeving zit en belangrijk kan zijn voor het team."

Deco hintte op een lang verblijf van Yamal in Catalonië. "De meeste contracten hebben een looptijd van vijf of zes jaar", laat hij optekenen. Paris Saint-Germain nam eerder inderdaad contact op met los Azulgrana om een transfer van Yamal te bespreken, maar Barça wilde daar absoluut niet aan meewerken.

"Ik zie bij hem een zeer ongebruikelijke volwassenheid", vervolgt Deco vol ongeloof. "Ik heb een zoon van zijn leeftijd en met Lamine moeten we er echt van genieten, want het is zeldzaam dat iemand met zoveel persoonlijkheid op die leeftijd verschijnt."

"Maar we mogen niet vergeten dat hij 17 jaar oud is en dat we hem moeten helpen", waarschuwt de sportief directeur, die eerder al zei dat een contractverlenging van Yamal de beste 'aanwinst' voor FC Barcelona zou zijn deze zomer.