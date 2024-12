PSV-spits Ricardo Pepi genomineerd voor schitterende individuele prijs

Ricardo Pepi is genomineerd voor de prijs voor Beste mannelijke Amerikaanse speler van het Jaar. De kans dat de spits van PSV met de prijs aan de haal gaat is echter vrij klein, daar Christian Pulisic van AC Milan de gedoodverfde favoriet is om te trofee in ontvangst te nemen.

Pepi is bezig aan een indrukwekkend seizoen voor PSV. Hoewel de in Texas geboren goaltjesdief het in principe moet stellen met een reserverol achter aanvoerder Luuk de Jong, kwam de Amerikaan tot gemiddeld 1.55 goals per 90 minuten in de Eredivisie. In totaal staat de teller op tien goals en één assist na 578 speelminuten.

Daarnaast heeft Pepi zich ook in Europees opzicht laten gelden. Zo was hij onlangs nog in de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk de matchwinner, door in de 95ste minuut via de binnenkant van de paal raak te prikken en voor de 3-2 eindstand te zorgen.

Malik Tillman, die in dat duel voor de 1-2 en 2-2 zorgde en één van de absolute sterkhouders van PSV is, is niet genomineerd. Naast Pepi en Pulisic maken ook Folarin Balogun (AS Monaco), Tim Ream (Charlotte FC) en Antonee Robinson (Fulham) kans op de prestigieuze prijs.

Pepi scoorde vorig seizoen nog in beide kwartfinalewedstrijden tegen Jamaica in de CONCACAF Nations League. Daarmee werd Pepi (21) de vierde Amerikaanse speler ooit die voor zijn 22ste verjaardag tot minimaal twaalf goals voor de nationale ploeg kwam.

Pulisic is op voorhand de torenhoge favoriet om er met de prijs vandoor te gaan. Captain America, die al vier keer eerder werd uitgeroepen tot beste mannelijke speler van de VS, is dit seizoen één van de uitblinkers van AC Milan.

Pulisic eindigde het seizoen 2023/24 met vijftien goals en tien assists en dit seizoen staat de teller alweer op acht goals en zes assists na negentien wedstrijden. Pulisic is met vier Speler van het Jaar-trofeeën gedeeld recordhouder met oud-spits Landon Donovan en kan dus geschiedenis schrijven met een volgende uitverkiezing.