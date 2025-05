Speler is Ajax voor en kondigt vertrek aan via lange afscheidsbrief

Daniele Rugani keert Ajax de rug toe. De dertigjarige verdediger, die vorig jaar op huurbasis overkwam van Juventus, kondigt woensdag via Instagram zijn afscheid aan en brengt een ode aan de Amsterdamse club en zijn supporters.

''Helaas eindigde het niet zoals we allemaal gewild hadden – of waarschijnlijk verdiend hadden'', zo opent Rugani zijn afscheidsbrief. ''Zoveel onvergetelijke momenten, zoveel emoties op dit moment, en de tranen van een laatste hoofdstuk waarvan ik echt had gedroomd dat het anders zou verlopen. Maar dit zijn tranen van trots – van iemand die alles heeft gegeven en tot het bittere einde geloofde en alles zou hebben gedaan om met jullie te vieren.''

Rugani is er trots op voor Ajax te hebben gespeeld. ''Deel uitmaken van een club als Ajax en een stad als Amsterdam is een geweldige eer. Terugkijken en zeggen dat ik voor Ajax heb gespeeld, vervult mij met trots. Een welgemeend dankwoord aan al mijn teamgenoten die me het gevoel gaven dat ik deel uitmaakte van een fantastische spelersgroep – bestaande uit geweldige mensen. Ik weet zeker dat dit elftal nog veel belangrijke pagina's te schrijven heeft.''

De vertrekkende verdediger twijfelt er niet dat Ajax ooit weer de beste club van Nederland is. ''Ik weet zeker dat er binnenkort dagen van grote triomfen zullen komen – want Ajax wordt weer angstaanjagend, en ik kan niet wachten tot deze kleuren weer gaan zegevieren. Eeuwige trots, ik ben jullie dankbaar.''

''Een stukje van mijn hart zal altijd een beetje Nederlands blijven – en bovenal Ajacied'', voegt de trotse Rugani, die 26 duels speelde voor Ajax, daar tot slot aan toe.

Rugani beschikt nog over een contract tot medio 2026 bij Juventus, al is het afwachten wat de Italiaanse grootmacht met hem van plan is. Het is daarnaast de vraag of de routinier zelf heil ziet in een terugkeer in Turijn.

De door Ajax gehuurde mandekker maakte onlangs een zeer slechte indruk tegen NEC (0-3 nederlaag), wat Wim Kieft ertoe verleidde om Rugani te omschrijven als 'de slechtste speler in de Eredivisie'. Rafael van der Vaart oordeelde eerder al bikkelhard over de huurling. Ajax was al niet van plan om de samenwerking te verlengen, er was sowieso geen koopoptie bedongen.

Francesco Farioli, die maandag zijn vertrek aankondigde, stelde Rugani niet op in de afsluitende duels met FC Groningen (2-2) en FC Twente (2-0). Ajax eindigde uiteindelijk een punt achter kampioen PSV.