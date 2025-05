Waar je Paris Saint-Germain - Arsenal kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Paris Saint-Germain en Arsenal kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Vanavond staat de tweede halve finale van de UEFA Champions League op het programma, waarin Paris Saint-Germain Arsenal ontvangt in het Parc des Princes. In de eerste ontmoeting in Londen eindigde het duel in een 1-0 overwinning voor de Parijzenaren, dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé. Deze nipte voorsprong maakt de returnwedstrijd des te spannender, aangezien Arsenal minimaal één doelpunt moet maken om kans te maken op verlenging of een mogelijke overwinning.

PSG verkeert in uitstekende vorm en heeft zich al verzekerd van het Ligue 1-kampioenschap. Onder leiding van trainer Luis Enrique heeft het team zich ontwikkeld van een verzameling individuele sterren naar een hecht collectief. Spelers zoals Ousmane Dembélé, die dit seizoen al meerdere doelpunten heeft gescoord, en Gianluigi Donnarumma, die bekend staat om zijn cruciale reddingen, spelen een sleutelrol in het succes van het team.

Arsenal staat voor een flinke uitdaging. Zonder een aantal belangrijke spelers, waaronder Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus en Takehiro Tomiyasu, die geblesseerd zijn, moet het team zich herpakken. Het is nog onzeker of Jurriën Timber beschikbaar zal zijn. Desondanks kan Arsenal rekenen op de terugkeer van middenvelder Thomas Partey, die de stabiliteit op het middenveld kan herstellen. Met de ervaring van manager Mikel Arteta en de vastberadenheid van het team is Arsenal vastbesloten om een comeback te maken en zich te plaatsen voor de finale.

Uitzending Paris Saint-Germain - Arsenal: TV zender en online live stream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Aanvangstijdstip Paris Saint-Germain - Arsenal

Info Champions League - Final Stage

Champions League - Final Stage 7 mei 2025, 21:00

Parc des Princes

Team nieuws & selecties

