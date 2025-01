Sébastien Haller heeft FC Utrecht woensdag opnieuw over een dood punt geholpen. De spits, die zondag tegen Feyenoord (1-2 winst) ook al schitterde als invaller, viel in de TOTO KNVB Beker tegen RKC Waalwijk in de rust in bij een achterstand en maakte binnen 22 seconden (!) na zijn entree gelijk. Haller besliste de wedstrijd in de slotfase via een door hemzelf versierde penalty: 1-2. FC Utrecht voegt zich daardoor bij de laatste acht in het bekertoernooi.

In de eerste helft waren de kansen schaars, al helemaal voor Utrecht. RKC nam in de achttiende minuut de leiding. Een lange bal van doelman Jeroen Houwen werd de diepte ingekopt door Silvester van der Water. Daardoor kwam Richonell Margaret een-op-een met Michael Brouwer, die kansloos was tegen de koelbloedige linksbuiten: 1-0.

Het doelpunt van RKC werd aanvankelijk afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR stelde vast dat daar absoluut geen sprake van was. Scheidsrechter Jeroen Manschot legde daarom over de speakers in het Mandemakers Stadion uit dat het doelpunt telde.

Er volgde in de eerste helft nog een mooie rush van Ihattaren, die na een panna bij zijn directe tegenstander breed legde op Van der Water. De rechtsbuiten schoot over. Het uitpubliek begon zich meer en meer te roeren en scandeerde dat Utrecht 'wakker moest worden'.

Jans greep in de rust in en bracht vier nieuwe spelers binnen de lijnen, onder wie Haller. De spits scoorde dus binnen 22 seconden. Haller stond op de goede plek om een breedtepassje van Paxten Aaronson in te tikken: 1-1.

Utrecht zou de wedstrijd gaan winnen via een penalty in de slotfase, die door Haller zelf werd versierd. De spits werd tegen de grasmat gedrukt door Roshon van Eijma, die daarvoor terecht bestraft werd. Haller schoot de penalty onberispelijk in de andere hoek dan die Houwen koos: 1-2.

RKC dacht in de 86ste minuut terug op gelijke hoogte te komen via Chris Lokesa, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een duwfout van Oskar Zawada op Mike van der Hoorn.