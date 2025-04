Valentijn Driessen: 'Van Persie stuurt aankoop van 7 miljoen weg bij Feyenoord'

Valentijn Driessen weet dat Robin van Persie al aan het inventariseren is met welke spelers de trainer van Feyenoord volgend seizoen verder wil. Van Persie zou een van de grote aankopen van de club definitief hebben afgeschreven, zo meldt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-off.

Driessen was liefhebber van de spelopvatting die Van Persie had als trainer van sc Heerenveen, maar ziet dat nog niet terug in Rotterdam. "Feyenoord speelt nu meer betonvoetbal dan het voetbal dat Feyenoord zou moeten kunnen spelen, en dat je mag verwachten."

Zaterdag ging het bij Feyenoord moeizaam tegen Fortuna Sittard (0-2 winst). Na rust versierde Antoni Milambo een strafschop, waarmee de wedstrijd werd beslist. "Milambo maakte een geweldige actie. Die actie verdiende in die zin wel een penalty, omdat hij hem niet kon afmaken, maar Milambo werd niet vol geraakt. Makkelijk gegeven."

Jakub Moder maakte in Sittard beide doelpunten voor Feyenoord. "Moder is een hele goede aanwinst", aldus Driessen. "De eerste wedstrijd was hij nog onwennig, maar Feyenoord zat toen ook in een iets andere fase dan nu. Het is wel een mannetje. Je kan hem er goed bij hebben. Hij is fysiek en loopsterk."

"Maar Hwang In-beom was degene die het verschil maakte voor Feyenoord." De Zuid-Koreaan kwam er direct na rust in voor Ramiz Zerrouki, voor wie Feyenoord in 2023 naar verluidt zeven miljoen euro betaalde. "Van Persie wil iedereen een kans geven. Hij is nu aan het inventariseren wie er wel en niet kunnen blijven, maar voor Zerrouki is het natuurlijk einde verhaal."

"Vorige week tegen AZ mocht hij invallen, dat was al niet veel", vervolgt Driessen. "Hij heeft het gewoon niet. Niet het niveau van Feyenoord."