'Manchester City wil middenveld revolutioneren en komt direct uit bij uitblinkende Nederlander'

Manchester City is op zijn zachtst gezegd bezig aan een matig seizoen. Om volgend seizoen weer om de knikkers te spelen, plannen Pep Guardiola en consorten een rebuild voor komende zomer. Onder meer het middenveld moet er volgend seizoen compleet anders uitzien en een international van het Nederlands elftal is in beeld om daar onderdeel van te zijn.

Volgens Sacha Tavolieri, die schrijft namens de Zwitserse tak van Sky Sport, wil Manchester City de gelederen in ieder geval opfrissen met het aantrekken van Florian Wirtz. Kevin De Bruyne trekt in juni na tien jaar de deur van het Etihad Stadium voor de laatste keer achter zich dicht. Wirtz moet hem doen vergeten.

De aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen is niet de enige persoon die Guardiola van nieuw elan moet voorzien op het middenrif. Ook Tijjani Reijnders staat op de nominatie om het luchtblauwe shirt van Manchester City te dragen vanaf volgend seizoen.

Hij wordt gezien als de opvolger van Ilkay Gündogan, die mogelijk vertrekt uit Manchester, ondanks dat zijn contract automatisch verlengd is tot medio 2026 nadat hij een bepaald aantal wedstrijden speelde.

Volgens Tavolieri eist AC Milan een transfersom van rond de 65 miljoen euro, exclusief bonussen. “Een bedrag dat Manchester City volgens onze informatie bereid is te betalen”, voegt de transfermarktexpert eraan toe.

In maart verlengde Reijnders zijn contract in de Italiaanse modestad tot de zomer van 2030. Het weerhoudt hem er naar verluidt niet van na te denken over een volgende stap in zijn carrière, die sinds zijn transfer naar Milan flink in de lift zit.

“Hoewel hij gelukkig is in Milaan, vertellen verschillende bronnen ons dat de uitdaging bij the Citizens absoluut onweerstaanbaar voor hem is, gezien zijn toekomstige ambities”, verduidelijkt Tavolieri.