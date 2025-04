'André Onana dwingt Rúben Amorim om iets te doen wat al 80 jaar niet gebeurde bij Manchester United'

André Onana staat er niet lekker op bij Manchester United, zoveel is duidelijk. Na zijn dubbele ketser tegen Olympique Lyon in de Europa League gaat al het dagen over de prestaties van de Kameroener. Manager Rúben Amorim overweegt opnieuw een rigoureuze maatregel.

De oefenmeester besloot Onana voor het uitduel met Newcastle United buiten de selectie te houden. Altay Bayindir nam zijn plekje over, maar kreeg er vier om de oren: 4-1.

Mogelijk keept Onana gedurende de rest van het seizoen weer, maar een signaal stuurde Amorim evengoed naar zijn normaliter vaste goalie. Volgens het Manchester Evening News staat de trainer open voor een nieuwe sluitpost in aanloop naar het volgende seizoen.

“Manchester United zou kunnen breken met een bijna tachtig jaar oude traditie als ze André Onana in de zomer laten gaan”, weet clubwatcher Samuel Luckhurst. “De club heeft in de naoorlogse periode nog nooit een eerste doelman verkocht.”

Wat de situatie van Onana op Old Trafford extra schrijnend maakt, is het gegeven dat hij in de zomer van 2023 voor ruim vijftig miljoen werd aangetrokken. De zomer daarvoor was hij nog transfervrij op te pikken, maar Erik ten Hag en de zijnen lieten hem naar Inter vertrekken.

Sinds zijn komst verdedigde Onana 94 maal het doel van the Red Devils. 23 keer hield hij zijn doel schoon.

Donderdag vervolgt Manchester United het seizoen met de return in de kwartfinale van de Europa League. Lyon komt langs op Old Trafford, waar een 2-2 uitslag uit de heenwedstrijd een vervolg krijgt.