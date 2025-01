Aad de Mos voorspelt hoogte van nieuw bod Napoli op Noa Lang: ‘Ik verwacht dat ze dat aantikken'

Aad de Mos vermoedt dat Napoli bereid is om diep in de buidel te tasten voor Noa Lang. De analist doet bij Radio 538 een voorspelling over het bedrag waarmee de Italianen over de brug gaan komen.

Transferjournalist Mounir Boualin wist woensdagochtend vroeg te melden dat Napoli in Lang de ideale opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Kvicha Kvaratskhelia (23) ziet. Jeroen Kapteijns van de Telegraaf kwam vlak daarna met de financiële details.

Napoli zou een mondeling bod van ongeveer 25 miljoen euro (inclusief bonussen) hebben gedaan op de buitenspeler, zo bevestigde clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Technisch directeur Earnest Steward zou het bod hebben afgeslagen. De Eindhovenaren verlangen beduidend meer geld voor Lang en zijn van mening dat het te kort dag is om nog een goede vervanger te halen.

Ondertussen wil Lang zelf de stap naar Napoli dolgraag maken. De aanvaller ontbreekt woensdagavond in het Champions League-duel tegen Liverpool vanwege ziekte, maar zou volgens Elfrink zich professioneel blijven opstellen.

“PSV weet dat Napoli omhoog zit. Ze zijn die Georgiër met die moeilijke naam kwijt, Kraboleci of zoiets (Kvaratskhelia, red.) en zoeken een type die vrijuit kan dribbelen en een mannetje kan passeren”, aldus De Mos. "Napoli wil absoluut kampioen worden en dat gaat ze ook lukken met Antonio Conte als trainer.”

De voormalig trainer verwacht dan ook dat Napoli de portemonnee gaat trekken voor Lang. "Dan zit je natuurlijk in een fauteuil, als Earnest Stewart zijnde. Zij moeten en zijn gek op hem. Ik denk dat ze de 40 miljoen aantikken”, voorspelt de analist.