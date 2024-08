VZ Team van de Week: Calvin Stengs toont zijn klasse na turbulente week

Speelronde 2 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord rekende genadeloos af met een dramatisch PEC Zwolle (1-5), terwijl PSV eveneens wist te winnen op bezoek bij Heracles Almelo (1-3). Ajax kijkt met een minder goed gevoel terug op de afgelopen speelronde, daar de Amsterdammers met 2-1 onderuit gingen bij NAC Breda. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Stengs was afgelopen week de meest besproken man in Rotterdam en omstreken. De creatieve linkspoot leek Feyenoord te verlaten voor een lucratief avontuur bij Charlotte FC, maar zag zijn transfer naar de Major League Soccer afketsen. Met een heerlijk doelpunt en twee assists toonde Stengs in Zwolle aan een dikke streep te hebben gezet onder de transferperikelen.

Uitgelicht

NAC-aanvoerder Jan Van den Bergh kroonde zich zondag tegen Ajax tot de absolute matchwinner. De Belgische verdediger was een plaag voor Brian Brobbey, die in het kolkende Rat Verlegh Stadion niet wist te scoren. In blessuretijd kopte Van den Bergh zijn club hoogstpersoonlijk naar een knappe 2-1 zege.

Routinier Leandro Bacuna (32) is goed begonnen aan het nieuwe seizoen van de Eredivisie. Waar de rechtsback vorige week al wist te scoren tijdens de 4-1 zege op NAC, was hij tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) goed voor twee assists. Teamgenoot Jorg Schreuders (19) staat door zijn uitstekende spel voor de tweede week op rij in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Het VZ Team van de Week: Mattijs Branderhorst (Fortuna Sittard); Leandro Bacuna (FC Groningen), Jan Van den Bergh (NAC Breda), Dávid Hancko (Feyenoord), Mitchell Dijks (Fortuna Sittard); Jorg Schreuders (FC Groningen), Ringo Meerveld (Willem II), Sven Mijnans (AZ); Calvin Stengs (Feyenoord), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Kristoffer Peterson (Fortuna Sittard).