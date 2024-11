VZ Team van de Week: Ajax, Feyenoord en PSV leveren in totaal 5 spelers af

Speelronde 12 van de Eredivisie zit erop. PSV was met 0-3 te sterk voor NAC Breda, Ajax speelde gelijk op bezoek bij FC Twente (2-2) en Feyenoord wist met 1-4 te winnen van Almere City. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Het was een mooie week voor Anis Hadj Moussa bij Feyenoord. De 22-jarige vleugelflitser was zondag in Almere, na zijn eerste doelpunt in de Champions League, ook in de Eredivisie trefzeker namens de Rotterdammers. Hadj Moussa heeft vooruitgang geboekt en is daarmee een extra wapen voor Brian Priske.

Uitgelicht

PSV’ers Ismael Saibari en Ricardo Pepi hadden zaterdagavond een belangrijk aandeel in Breda. Bij de openingstreffer van Pepi fungeerde Saibari nog als aangever, waarna zij de rollen tien minuten later draaiden om de score te verdubbelen. Uiteindelijk liep PSV na rust uit naar 0-3.

PEC Zwolle wist tegen Fortuna Sittard (3-1) knap terug te komen van een achterstand. Dylan Mbayo was met twee doelpunten van cruciaal belang in deze comeback. Het derde doelpunt van PEC maakte hij na een lange uitworp van doelman Jasper Schendelaar, die eveneens een plekje heeft bemachtigd in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Ryan Flamingo (PSV), Iván Márquez (NEC Nijmegen), Damian van der Haar (PEC Zwolle); Paxten Aaronson (FC Utrecht), Ismael Saibari (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Michel Vlap (FC Twente); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Ricardo Pepi (PSV), Dylan Mbayo (PEC Zwolle).