VZ Team van de Week: 3 spelers van Ajax na overtuigende zege in Heerenveen

Speelronde 19 van de Eredivisie zit erop. PSV ging verrassend onderuit bij PEC Zwolle (3-1), Ajax won op bezoek bij sc Heerenveen (0-2) en Feyenoord wist niet te winnen van Willem II (1-1). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Jesse Bosch zorgde zaterdagavond voor veel chagrijn in Rotterdam en omstreken. De middenvelder van Willem II was met een heerlijke knal verantwoordelijk voor de gelijkmaker, waardoor Feyenoord genoegen moest nemen met een punt. Het levert Bosch een plaats op het middenveld op in het VZ Team van de Week.

Uitgelicht

PEC-aanvaller Filip Krastev was zonder twijfel de man van het weekend in speelronde 19. Met twee doelpunten en een assist tegen koploper PSV deelde hij een pijnlijke tik uit aan het elftal van Peter Bosz. Wie Krastev zag spelen tegen de Eindhovenaren, zal bijna niet geloven dat hij voor de winterstop regelmatig op de bank zat bij PEC.

Jordan Henderson speelde zondag in Friesland andermaal een goede wedstrijd namens Ajax. De Engelse controleur is onder Francesco Farioli uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in Amsterdam. Door de aanwezigheid van Anton Gaaei en Josip Sutalo is Ajax deze week hofleverancier van het Elftal van de Week.

Het VZ Team van de Week: Fabian de Keijzer (Heracles Almelo); Anton Gaaei (Ajax), Josip Sutalo (Ajax), Mats Rots (Heracles Almelo), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen); Jordan Henderson (Ajax), Vito van Crooij (NEC Nijmegen), Jesse Bosch (Willem II); Adam Kaied (NAC Breda), Elías Már Ómarsson (NAC Breda) en Filip Krastev (PEC Zwolle).