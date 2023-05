VVV en Almere City laten alles open; dramatische rentree voor Danny Post

Dinsdag, 30 mei 2023 om 21:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:03

VVV-Venlo en Almere City hebben elkaar dinsdagavond in bedwang gehouden in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs: 1-1. De Limburgers begonnen met een vroeg doelpunt zeer voortvarend aan de clash in De Koel, maar dat was niet voldoende voor de overwinning. De bezoekers speelden de laatste twintig minuten met tien spelers na de rode kaart voor Danny Post. De voormalig VVV'er zag rood voor een harde overtreding op Simon Janssen. De return in Almere is op 3 juni.

VVV kende de start waar het op had gehoopt: Mitchell van Rooijen haalde in de zevende minuut van net buiten de zestien uit en zijn van richting veranderde schot verdween via de onderkant van de lat in het doel: 1-0. De thuisclub rook bloed en het was de door Nick Venema bediende Sven Braken die naast schoot. Almere City herstelde zich langzaamaan van de slechte start en Lance Duijvestijn had pech dat zijn knal net naast het doel verdween. De gelijkmaker kwam er alsnog in minuut 28: Anthony Limbombe trok vanaf rechts naar binnen en haalde uit. Ook zijn inzet werd onderweg aangeraakt, om vervolgens in de rechterhoek te verdwijnen: 1-1. Venema had VVV net voor rust weer op voorsprong kunnen brengen, maar hij werd gestuit door de alerte Nordin Bakker.

VVV komt via Mitchell van Rooijen vroeg op voorsprong tegen Almere City: 1-0!#vvvalm — ESPN NL (@ESPNnl) May 30, 2023

Post, die VVV bijna negen seizoenen diende en in januari 2022 overstapte naar Almere City, werd vijf minuten na rust binnen de lijnen gebracht door trainer Alex Pastoor. Het bleek allesbehalve een gelukkige wissel te zijn. De 34-jarige middenvelder kreeg eerst nog geel voor zijn charge op Janssen, maar daar kwam snel verandering in. Op advies van de VAR trok arbiter Martin van den Kerkhof alsnog een rode kaart voor Post. Het zorgde er dus voor dat Almere City de slotfase moest zien door te komen met een speler minder.

VVV deed er alles aan om met een goed resultaat naar Almere af te kunnen reizen, maar slaagde niet in die missie. De ploeg van Pastoor hield de rijen gesloten en loerde op de counter. Het bleef tot het laatste fluitsignaal spannend in De Koel, al wisten beide ploegen niet meer te scoren. Aanstaande zaterdag zal beslist worden wie zich verzekerd van een finaleplek. De winnaar staat op 6 en 11 juni tegenover NAC Breda of FC Emmen, de andere halvefinalisten in de Keuken Kampioen Play-Offs.

Anthony Limbombe schiet op fraaie wijze de 1-1 binnen ??#vvvalm — ESPN NL (@ESPNnl) May 30, 2023