Vrouwelijke manager van MVV legt functie neer na pikante foto: ‘Waanzin’

Melina Luijendijk is per direct vertrokken als commercieel manager van MVV Maastricht. Aanleiding voor haar snelle vertrek, Luijendijk was pas vijf maanden in dienst, is een interne discussie bij MVV over een pikante privéfoto, zo blijkt vrijdag uit een verklaring op LinkedIn.

De veelbesproken foto is gemaakt tijdens een themafeest. Luijendijk poseert in een rood korset en jarretels en kijkt lachend naar de camera. De pikante foto kwam met haar goedkeuring naar buiten, wat al snel tot verbazing en discussie leidde op de burelen van MVV. Als gevolg hiervan heeft de commercieel manager haar taken neergelegd in De Geusselt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Per ommegaande zal ik deze functie niet langer vervullen. De aanleiding hiervan is de onderstaande foto gemaakt op een themafeest in privé sfeer welke met mijn goedkeuring destijds openbaar is gemaakt", schrijft Luijendijk vrijdag in een verklaring op haar LinkedIn-pagina.

"Een enkeling heeft aangegeven de foto als ongepast te ervaren, uit hoofde van de functie die ik voor MVV uitoefende. De foto offline halen werd niet als afdoende ervaren en heeft uiteindelijk geleid tot het einde van de samenwerking", voegt de vertrokken manager daaraan toe.

Luijendijk begon september vorig jaar aan haar werkzaamheden als commercieel manager. Ze kwam binnen bij MVV op voorspraak van Laura van Leeuwen, de eerste vrouwelijke algemeen directeur van een club in het betaald voetbal in Nederland.

De pikante foto van Melina Luijendijk waar bij MVV ophef over ontstond.

Voor Luijendijk eindigt haar avontuur bij MVV dus al snel, maar wrok richting Van Leeuwen en de overige directieleden van MVV koestert ze niet. "Desondanks sta ik nog steeds 100% achter Laura en haar visie. Ik steun haar ten volle in datgeen wat zij voor ogen heeft met en voor deze prachtige club. Helaas zal ik daaraan geen bijdrage meer leveren. Het is daarom met een glimlach en een traan dat ik afscheid neem van MVV."

MVV

MVV heeft nog geen verklaring afgegeven op de clubsite en wil in een reactie aan De Telegraaf ook niet bevestigen dat Luijendijk daadwerkelijk is vertrokken. "Dit is een kwestie tussen werknemer en werkgever, daar doen wij geen uitspraken over", aldus een woordvoerder van de club.

De Oranjewinter

De kwestie komt vrijdagavond ter sprake in De Oranjewinter. "Waanzin", reageert Valentijn Driessen. "Dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dit lijkt wel een stok om iemand mee te slaan. Waarschijnlijk zijn er een paar commerciële partners die hebben gezegd dat dit niet kan."

"Maar ik heb gelezen dat zij die foto niet eens zelf op haar social media-kanalen heeft geplaatst", voegt Driessen daaraan toe. "Maar van een privéfeest... Dat dat dan weer naar buiten komt", verzucht tafelgenoot Jack van Gelder. "Dat vind ik natuurlijk ook heel vreemd."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties