Vrijgegeven audiofragment schept volledige duidelijkheid ‘spookgoal’ in Clásico

De Spaanse voetbalbond heeft beelden en audiofragmenten vrijgegeven van de belangrijkste momenten tijdens el Clásico. Er komt onder meer naar voren wat de basis is geweest van het besluit om een ‘spookdoelpunt’ van Lamine Yamal niet te tellen.

Eerder op de maandag maakte FC Barcelona-president Joan Laporta al bekend alle fragmenten op te vragen bij de RFEF. Hij trekt publiekelijk de capaciteiten van de arbitrage in twijfel die de leiding had over het duel met Real Madrid (3-2). De Spaanse bond heeft gehoor gegeven aan de wens van de Catalanen.

Zondagavond dacht Yamal zijn ploeg bij een 1-1 tussenstand een nieuwe voorsprong te bezorgen. De vleugelspits rondde af en klopte mogelijk doelman Andriy Lunin, die de bal (deels) achter de lijn leek te stoppen. Door het ontbreken van doellijntechnologie keek de videoscheidsrechter minutenlang naar het moment, maar uitsluitsel kon niet worden gegeven. Er kwam geen doelpunt voor Barcelona.

Uit het fragment wordt duidelijk dat de arbitrage besloot om het doelpunt niet goed te keuren, omdat er geen duidelijk beeld is dat uitsluitsel geeft over de situatie. Op advies van videoscheidsrechter José María Sánchez Martínez telde César Soto Grado de treffer van Yamal niet.

“Er is geen doellijntechnologie hier”, vertelt Soto direct aan diverse spelers van Barcelona. “We moeten wachten op de VAR.” Hij krijgt direct respons vanuit de VAR-ruimte. “Wacht even, César. We checken de beelden uit alle hoeken.”

“Door het lichaam van Lunin kunnen we het niet goed zien. We blijven zoeken naar bewijs. Dit beeld zegt me niks, en dit beeld ook niet. Dit beeld niet, dit evenmin.” Soto wijst op de zorgvuldigheid. “We hebben geen haast, dit is een belangrijke beslissing.”

Uiteindelijk wordt duidelijk dat er geen enkele camera is die uitsluitsel kan geven. “We hebben geen enkel bewijs dat de bal de doellijn is gepasseerd. Daarom moet je het spel hervatten met een corner. We hebben geen enkel bewijs”, aldus de VAR.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties