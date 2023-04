Vriendin van Timber start zoektocht naar woning: ‘Gaat vermoedelijk vertrekken’

Dinsdag, 18 april 2023 om 07:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:17

De kans is heel groot dat Jurriën Timber aan zijn laatste seizoen bezig is als speler van Ajax. De verdediger kon vorig jaar zomer al rekenen op flinke interesse, maar koos er toen voor om de samenwerking te verlengen en een nieuwe contract te tekenen. Wilfred Genee weet maandagavond bij Veronica Offside echter te melden dat de vriendin van Timber naar een huis in Liverpool aan het zoeken is.

De presentator van de talkshow heeft informatie waaruit blijkt dat Timber aan zijn laatste maanden bezig is in Amsterdam. "Het schijnt dat zijn vriendin al een huis aan het zoeken is in Liverpool", stelt Genee bij het voetbalpraatprogramma. "Die is er ook druk mee bezig, dus die gaat waarschijnlijk ook snel vertrekken." Andy van der Meijde staat daar niet van te kijken. "Dat zie je ook soms in het veld, dat hij denkt: was ik nou maar eerder weggegaan", aldus de voormalig buitenspeler.

Wesley Sneijder vindt Timber 'echt een goede verdediger'. "Hij is ook heel goed aan de bal. Dat is echt een slimme jongen", aldus Sneijder, die echter ook meteen een gevaar ziet voor de Oranje-international. "Hij gaat elk kopduel verliezen met die kleerkasten in de Premier League. Dat wordt zijn ondergang. Lisandro Martínez is ook klein, maar die komt overal bovenuit. Dat had ik vroeger met Cannavaro. Die is ook klein, maar won elk kopduel."

Wim Kieft vraagt vervolgens welke spelers nog meer interessant zijn om te verkopen bij Ajax. Genee springt daar meteen op aan door te stellen dat Edson Álvarez afgelopen winter vijftig miljoen moest opleveren. "Dat is een goede terreinknecht", lacht Sneijder. Álvarez prijkte enkele maanden geleden op het wensenlijstje bij Chelsea, maar moest toen toezien hoe Ajax de poot stijf hield. Verwacht wordt dat hij deze zomer wel vertrekt.