Vrees wordt werkelijkheid: Real Madrid-verdediger Militão scheurt opnieuw kruisband

Éder Militão heeft opnieuw een zware kruisbandblessure opgelopen. Dat maakt zijn club Real Madrid bekend via de officiële kanalen. Militão ging zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Osasuna (4-0) na een half uur schreeuwend van de pijn naar de grond, en moest per brancard het veld verlaten.

Vanwege een corner voor Real bevond Militão zich in het vijandelijke strafschopgebied. De corner werd kort genomen, waarna Vinícius Júnior een voorzet gaf.

Militão bewoog richting de bal, maar leek te blijven haken in het gras. Hij ging meteen naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Na enkele minuten kon de Braziliaan per brancard het veld verlaten, terwijl hij zichtbaar ontroerd was.

Nu blijkt dat hij zijn voorste kruisband volledig heeft afgescheurd. Tevens is er schade aan zijn meniscus vastgesteld. Zeer waarschijnlijk is zijn seizoen daardoor ten einde, al kan Real Madrid dat nog niet bevestigen.

Vorig jaar scheurde Militão zijn kruisband ook al. Dat gebeurde tijdens de eerste LaLiga-wedstrijd van het seizoen, tegen Athletic Club. Overigens was dat zijn andere knie.

In maart maakte de 35-voudig international van Brazilië vervolgens zijn rentree. In de periode daarna knokte hij zich terug in de basis bij Real.

Ook dit seizoen was Militão een vaste waarde achterin bij de Madrilenen. Hij kwam tot zeventien officiële duels, waarin hij overigens ook nog één keer scoorde. Daar lijkt het voor deze jaargang dus bij te blijven.

Rodrygo, die eveneens uitviel tegen Osasuna, zal tot begin december moeten toekijken met een spierkwetsuur.