Vraagtekens bij bezoek van PSV-directeur Stewart: ‘Dit komt raar over’

De slotdagen van de zomerse transferwindow zijn aangebroken en bij PSV staat er mogelijk nog heel wat te gebeuren. Technisch directeur Earnest Stewart moet nog meerdere defensieve versterkingen binnenhalen, terwijl centrumverdediger Olivier Boscagli aast op een transfer naar Brighton & Hove Albion.

In de AD Voetbalpodcast bespreekt clubwatcher Rik Elfrink de huidige stand van zaken. “Het is bekend dat PSV verdedigers moet halen. Olivier Boscagli is ook nog een probleem. Ik verwacht dat Brighton nog met een flink verhoogd bod gaat komen, nadat een eerdere bieding van tien miljoen euro werd afgewezen.”

“PSV wil twintig miljoen euro. Of ze eruit gaan komen, dat zal moeten blijken. En hoe houdt Boscagli zich als die transfer niet doorgaat? Dat is de grote vraag. Als Boscagli nog vertrekt, dan moet PSV echt nog vier verdedigers kopen. Waar haal je die vandaan in een paar dagen?”

“Daar hebben ze toch elke week scoutingoverleg voor, Rik?”, haakt presentator Etienne Verhoeff in. “Daar zitten de scouts voor samen en worden alle lijstjes voor gemaakt, zodat je gelijk kunt schakelen en kunt ingrijpen.”

“Ik moet zeggen dat het op mij ook wel een beetje raar overkomt dat Earnest Stewart nu nog spelers is gaan bekijken”, reageert Elfrink. “Hij wilde afgelopen weekend Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach van dichtbij in het stadion aan het werk zien. Een dag later heeft hij ook Danilho Doekhi en Robin Gosens nog bij FC Union Berlin live bekeken. Dat is toch opvallend, dat zou normaal gesproken nu toch niet meer nodig moeten zijn.”

Volgens Elfrink heeft PSV de lijstjes wel klaarliggen, maar wil Stewart zelf ook nog een oordeel over de transfertargets vellen op basis van wedstrijden. In de ogen van de clubwatcher hebben de Eindhovenaren zich ‘volledig misrekend’ met Sepp van den Berg.

“Dat is duidelijk. Ze gingen ervan uit dat Van den Berg naar PSV kon komen en uiteindelijk gaat hij voor meer dan dertig miljoen euro naar Brentford. Dat maakt ook heel duidelijk hoe de financiële verhoudingen tegenwoordig liggen en dat PSV zich daar heeft misrekend.”