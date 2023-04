19-voudig international: ‘Ik heb het gevoel dat Danny Blind me totaal niet mag’

Woensdag, 19 april 2023 om 08:28 • Laatste update: 08:37

Patrick van Aanholt hoopt in de toekomst weer uit te komen voor het Nederlands elftal. De linksback is met zijn komst naar PSV weer terug op de Nederlandse velden en hoopt zich daarmee onder meer in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. Na het teleurstellend verlopen EK van 2020 raakte Van Aanholt uit beeld bij Oranje. In een interview met Voetbal International haalt hij uit naar Louis van Gaal en Danny Blind.

Van Aanholt was een van de verrassingen bij het Nederlands elftal tijdens het EK van 2020 en stond in alle groepsduels in de basis. Ook in de achtste finale tegen Tsjechië verscheen de linkervleugelverdediger van PSV aan de aftrap. Sindsdien ziet hij de voorkeur op de linksbackpositie vooral uitgaan naar Daley Blind en Nathan Aké. Ook Tyrell Malacia is een belangrijke gegadigde voor die positie. Dat Van Aanholt de laatste jaren nooit iets hoorde van Van Gaal en Blind, steekt hem.

"Het is mooi als ik erbij zit, maar als dat niet zo is, lig ik er niet wakker van", vertelt de negentienvoudig international. "Het is in elk geval geen pijnpunt meer. Na het EK ging ik naar Galatasaray. Ik speelde alles, maar van de nieuwe bondscoaches (Louis van Gaal en Danny Blind, red.) heb ik nooit iets gehoord. Ik zei al tegen mijn vrouw dat ik door hen niet opgeroepen zou worden. Dat was ook zo. Ik heb het gevoel dat Danny Blind me totaal niet mag. Als Van Gaal me had gebeld en me had gezegd dat ik niet in zijn plannen voor zou komen, dan had ik hem gerespecteerd. Nu niet."

Met Koeman kan Van Aanholt het goed vinden. "Hij zei: 'Zolang je goed speelt, zit je bij de selectie.' Dan weet je waar je aan toe bent. Er is op dit moment bij Oranje genoeg concurrentie op de linkbackplaats. Ik moet realistisch zijn. Malacia speelt bij United en Aké bij City. Ik ben een groot fan van Nathan, dat weet hij ook al jaren. Hij is een topspeler. Nathan heeft alles, alleen werd hij lang niet zo gewaardeerd. Nu begint iedereen dit te zien, maar hij was altijd al zo goed. Ik heb nog geen afscheid genomen van het Nederlands elftal en ik zie wel wat er komt. Eerst top presteren bij PSV. En zolang mijn lichaam nog niet op is, ga ik lekker door."