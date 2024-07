Voorzichtig aan Ajax gelinkte Christian Eriksen bespreekt toekomst bij Manchester United

Christian Eriksen heeft totaal 'geen haast' om een beslissing te maken over waar hij komend seizoen speelt, zo wordt de Deense middenvelder van Manchester United geciteerd door de BBC.

Eriksen loopt volgend jaar uit zijn contract op Old Trafford. De 32-jarige international lijkt bij Erik ten Hag niet op een basisplek hoeven te rekenen volgend seizoen en dus doen zich al een tijdlang de nodige geruchten de ronde.

Zo schreef de Engelse voetbaljournalist Sam Cohen dat Ajax geïnteresseerd zou zijn in het huren van de creatieve middenvelder. Vooralsnog is dat nieuws niet opgepakt door andere, meer gerenommeerde mediakanalen.

Ook de BBC nam kennis van de wandelgangenverhalen omtrent Eriksen. "De laatste weken waren er geruchten over een eventuele terugkeer van Eriksen naar Ajax", verwijst de kwaliteitskrant naar die 'nieuwtjes'.

"Maar Eriksen heeft er totaal geen haast bij om belangrijke beslissingen over zijn toekomst te maken", verzekert het medium. Eriksen is namelijk 'heel gelukkig' in Manchester, zo laat de Deen zich ontvallen tegenover BBC-journalist Simon Stone.

"Ik heb hier twee hele goede jaren gehad en ga nu mijn derde seizoen in. Dit is een speciale club en een speciale stad. Bovendien voelt mijn gezin zich hier goed op hun plek, dus ik heb totaal geen haast", aldus de voormalig Ajax-middenvelder.

"Uiteraard wil ik zoveel mogelijk spelen en alles doen wat ik kan", vervolgt Eriksen. "Maar dat heeft niks te maken met de club, dat is tussen jou en de manager. Ik voel me heel goed hier bij Manchester United."

