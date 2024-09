Voormalig publiekslieveling FC Barcelona kondigt pensioen aan en barst in tranen uit

José Paulo Bezerra Maciel Júnior, beter bekend als Paulinho, heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De oud-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en FC Barcelona laat dat weten in een emotioneel bericht op Instagram.

"Dit is moeilijk”, begint Paulinho zijn bericht. “Mijn naam is José Paulo Bezerra Maciel Júnior, ik ben 36 jaar oud en nu een oud-speler. Ik had het voorrecht om meervoudig kampioen te zijn geweest en belangrijke dingen te hebben gewonnen, naast het spelen in twee wereldkampioenschappen en het spelen voor Barcelona.”

“Ik heb een geweldige erfenis nagelaten. In mijn laatste wedstrijd met Corinthians, voor 45.000 fans, had ik het gevoel dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Er was geen betere manier zijn om afscheid te nemen.”

“Het platteland was mijn thuis en ik ben dankbaar voor wat ik gekregen heb. Ik was volhardend, ik begon toen ik vijf jaar oud was en ik hield vol omdat ik wist dat er niet twee wegen waren, maar één, en dat was voetbal."

Paulinho begon zijn carrière bij GO Audax, de club die hem achtereenvolgens verhuurde aan FC Vilnius, LKS Lódz en RB Bragantino. Coimbra nam hem in 2010 definitief over voor 6,5 ton. Na een verhuurperiode aan Corinthians tekende hij bij die club een permanent contract.

Bij Corinthians beleefde hij zijn definitieve doorbraak met het winnen van de Copa Libertadores. Daarmee verdiende hij een transfer naar Tottenham, waarvoor hij 67 wedstrijden zou spelen. In 2015 trok hij naar Guangzhou Evergrande. Barcelona betaalde vervolgens vrij verrassend 40 miljoen euro om hem over te nemen.

In zijn eerste en enige seizoen groeide hij door zijn bijdrage op het veld en positieve insteek uit tot publiekslieveling. Met negen doelpunten en drie assists had hij bovendien een aanzienlijke bijdrage in het winnen van LaLiga en de Copa del Rey. Paulinho keerde terug naar Guangzhou, om via Al-Ahli terug te keren naar Corinthians. Paulinho speelde zijn laatste duel voor die club op 29 mei dit jaar.

Paulinho verzamelde ook 56 caps voor Brazilië, waarvoor hij 13 keer wist te scoren. De rechtspoot uit São Paulo was basisspeler op de WK's in 2014 en 2018. In 2013 won hij de Confederations Cup met zijn land.