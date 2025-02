Voormalig linksback van Ajax, Cristian Chivu, gaat als trainer aan de slag in topcompetitie

Cristian Chivu wordt de nieuwe hoofdtrainer van Parma, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Bij de huidige nummer achttien van de Serie A zal de 44-jarige Roemeen voor het eerst in zijn trainerscarrière op eigen benen staan.

Maandagavond nam Parma afscheid van Fabio Pecchia (51), die verantwoordelijk wordt gehouden voor de teleurstellende resultaten. De Italiaan stond ruim 2,5 jaar aan het roer in Stadio Ennio Tardini.

Chivu neemt het stokje over van Pecchia. Volgens Romano gaat de voormalig linksback van Ajax in Parma tekenen tot medio 2026. Voor Chivu wordt het zijn eerste trainersklus op het hoogste niveau.

Eerder was Chivu werkzaam bij de UEFA en Inter. Bij laatstgenoemde club werkte hij tussen 2018 en 2024 als jeugdtrainer.

Afgelopen zomer werd de naam van Chivu nog gelinkt aan Ajax. De Roemeen stond op de radar om in Amsterdam de technische staf te versterken.

In gesprek met Voetbal International liet Chivu weten waarom hij niet is teruggekeerd bij Ajax. “Ik heb daarover met Alex Kroes gesproken en ik voelde me gevleid dat Ajax mij benaderde. Ik heb er goed over nagedacht, maar ik wil toch liever als hoofdtrainer een volgende stap in mijn trainerscarrière maken.”

Die uitdaging heeft Chivu nu te pakken. Als speler groeide de vleugelverdediger deze eeuw uit tot een grote naam in Italië. Chivu speelde tussen 2003 en 2007 voor AS Roma, waarna zeven jaar bij Inter volgde. In Milaan hing hij zijn schoenen in maart 2014 aan de wilgen.