‘Voormalig Feyenoorder Kevin Diks geniet belangstelling uit Europese topcompetitie’

Kevin Diks staat er nog altijd goed op bij Borussia Mönchengladbach, weet het Duitse BILD. De 28-jarige vleugelverdediger uit Apeldoorn, die deze maand debuteerde namens Indonesië, loopt komende zomer uit zijn contract bij het Deense FC Kopenhagen.

De naam van Diks werd afgelopen zomer al meermaals gelinkt aan die Fohlen. Een zomerse overstap viel echter in het water. Nu wil Gladbach alsnog toeslaan en profiteren van de huidige contractsituatie van Diks.

Vanaf 1 januari 2025 kan Diks zorgeloos onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Gladbach wil eerst een akkoord bereiken met de rechtspoot zelf over een transfervrije overstap komende zomer.

Vervolgens wil de Duitse middenmoter in gesprek gaan met Kopenhagen om te kijken of een eerdere overstap bespreekbaar is. De ervaren Diks is volgens Transfermarkt 4 miljoen euro waard, maar Gladbach denkt hem voor een lager bedrag te kunnen strikken.

Diks groeide in de afgelopen jaren uit tot een gewaardeerde speler bij Kopenhagen. Sinds juli 2021 staat de teller op 151 officiële wedstrijden namens de Deense topclub, waarin Diks goed was voor 18 doelpunten en 18 assists.

De voormalig verdediger van Vitesse en Feyenoord is de vaste strafschoppennemer van Kopenhagen. Met een transfer naar Gladbach zou Diks een nieuwe topcompetitie aan zijn cv kunnen toevoegen. Eerder stond hij onder contract bij Fiorentina en Empoli in de Serie A.

Afgelopen week debuteerde Diks als international van Indonesië. De Apeldoorner is nu al razendpopulair in het voetbalgekke land. Diks heeft inmiddels 1,1 miljoen volgers op Instagram, grotendeels van Indonesische komaf.