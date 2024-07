Voormalig Feyenoord-target Bryan Gil verlaat Tottenham Hotspur

Bryan Gil keert bij Girona terug in Spanje, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. De 23-jarige vleugelspeler, die in het afgelopen jaar meermaals werd gelinkt aan Feyenoord, komt op huurbasis over van Tottenham Hotspur.

In Londen heeft Gil zijn contract eerst verlengd tot medio 2026, maar door een opgenomen afkoopclausule is de Spanjaard komende zomer voor 15 miljoen euro op te pikken. Mogelijk slaat Girona dus definitief toe indien Gil weer weet te imponeren in LaLiga en de Champions League.

Gil werd afgelopen winter nog hevig gelinkt aan een huurtransfer naar Feyenoord, maar besloot zelf om nog een half jaar voor zijn kans te gaan bij Tottenham Hotspur. Veel kwam hij niet meer in actie, waardoor the Spurs hem deze zomer in de etalage hebben gezet. Girona hapte slagvaardig toe.

Tottenham Hotspur haalde Gil, destijds speler van Sevilla, drie seizoenen geleden voor liefst 25 miljoen euro naar Engeland. Tot dusver speelde de viervoudig international van la Roja slechts 43 officiële wedstrijden namens de Londenaren, waarin hij enkel twee assists gaf.

De marktwaarde van Gil is volgens Transfermarkt gekelderd naar 14 miljoen euro. In Girona sluit hij aan bij een Nederlandse enclave. Daley Blind, Gabriel Misehouy en Donny van de Beek staan onder contract bij de verrassende nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen.

Buiten Misehouy en Van de Beek wist Girona zich ook al te versterken met Ladislav Krejci (Sparta Praag), Alejandro Francés (Real Zaragoza) en Abel Ruiz (SC Braga). Daartegenover staat het vertrek van meerdere sterkhouders.

Middenvelder Aleix García vertrok voor 18 miljoen euro naar Bayer Leverkusen, waar hij gaat spelen onder landgenoot Xabi Alonso. Belangrijke huurspelers als Yan Couto, Eric García en Sávio keerden terug naar hun eigenlijke werkgever. Topscorer Artem Dovbyk lijkt op korte termijn te tekenen bij AS Roma.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!